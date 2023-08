Imádni való videó.

Tegnap, azaz augusztus 27-én ünnepelte születésnapját a nyíregyházi állatkert gorillája, Bubu. A hím emberszabású 26 éves lett, gondozói pedig készültek is neki: a Nyíregyházi Állatpart Facebook-oldalára felkerült videó tanúsága szerint finomságokkal lepték meg. Többek között finom ananászlevet is ihatott, valamint egy kis szőlőt is csipegethetett.

Bubu 26 éves lett, így gondozói meglepték a kedvenc csemegéivel

