Nem akárkik tűntek fel a násznép soraiban.

Tóth Vera gondoskodott arról, hogy rajongói is láthassák, milyen volt az esküvőjük Pauli Zoltánnal: az énekesnő egy olyan videót mutatott a közösségi oldalán, amely a ceremónia és a lakodalom legszebb pillanatait szedi egy csokorba. A szerelmesek eredetileg úgy tervezték, hogy Palkonyán, a szabad ég alatt fogadnak örök hűséget egymásnak, ám az időjárás közbeszólt, ezért át kellett szervezniük a ceremóniát, ez azonban mégsem volt érezhető a nagy napon, ahol a látványos videó tanúsága szerint nem csupán az énekesnő húga, Tóth Gabi, valamint annak két exe, Krausz Gábor és Molnár Tibor, vagy ismertebb nevén Trap kapitány volt jelen, hanem többek között Horváth Charlie, Frenreisz Károly és Mujahid Zoltán is.

„Ilyen volt a nagy napunk. Bohém pár, bohém élettel. Későn találtunk egymásra, de legalább beértünk addigra, mint egy jó vörösbor. Lett is saját borunk, meg közös álmaink, ezt most még jobban összegyúrtuk, aztán majd talán egyszer egy kis “fürtösünk” is lesz, akivel Palkonyán a Józsi bácsihoz járunk a gazdaságba libát meg malacot kergetni, ahogy Marikával szoktuk.

Mindenkinek köszönjük, aki hozzájárult ahhoz, hogy a kalandokkal átszőtt esküvőnket megtarthassuk. Kisütött a nap is, legalább. Fent szerethetnek minket, mert hagyták, hogy megtaláljuk egymást. Fú de nyálas, abbahagyom, ígérem...

Azt mondták, mosolyognak, ha látnak minket, megértem, nekem is fülig ér a szám. Jaj, lassuljon már le az idő, mint Palkonyán az élet, mert még sokat akarok veled lenni @paulizoli” – írta ki a Megasztár korábbi győztese.

