Nehezen mondanánk meg Madonna friss fotóit látva, hogy az énekesnő nyáron még az életéért küzdött! A popdíva, mint ismert, júliusban súlyos bakteriális fertőzéssel került kórházba, ami miatt el is kellett halasztania világ körüli turnéját.

Azóta azonban a gyógyulás útjára lépett, és úgy tűnik, csak úgy kicsattan az erőtől: nemrég tánctudását is megcsillogtatta, most pedig edzés közben látták őt New Yorkban. A 65 éves világsztár saját márkás ruháiban, másodmaga és trénere társaságában biciklizett a nagyvárosban, láthatóan meg sem kottyant neki a kihívás, mosolyogva tekerte kerékpárját.