Követői is megjegyezték, szembetűnő a változás.

Fotó: RTL

Molnár Gusztáv legújabb fotóján ámulnak a követői. A színész Instagram oldalán osztott meg egy szelfit magáról, de elsőre lehet nem is ismernénk fel, ha nem lenne ott a felhasználóneve, a Drága örökösök sztárját ugyanis mintha kicserélték volna. Rengeteget fogyott az alatt a 265 nap alatt, amit egy komlói klinikán töltött az alkoholfüggősége miatt, követői szerint pedig egyenesen megfiatalodott.

„Nézem ezt a képet saját magamról. Azon gondolkozom, hogy a legnagyobb bátorság az amikor magadról mered elmondani az igazságot, és nem másokról. Bár nem mindig az igazság a fontos hanem, hogy mi az igaz. Talán a legnagyobb szabadságot most az adja, hogy felismertem, hogy nekem nem kell mindig boldognak lennem. Nekem szabad néha szomorúságot éreznem. A saját szemem nézem, és ott van benne a múltam, és ha jobban nézem talán megláthatom a jövőmet is. Apám szeme is az enyém. Ott van mögötte mindenki, akit valaha ismertem. Öregszem, de most már barátom az idő” – írta bejegyzéséhez Molnár, aki először augusztusban mesélt az elvonóról.