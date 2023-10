Ráadásul egyedülálló is.

Viszonylag ritkán oszt meg fotókat a kisfiáról, Nolenről Sáfrány Emese, ám azt nem titkolja követői elől sem, hogyan éli meg az anyaságot. A légtornász, aki tavaly áprilisban jelentette be, hogy szakított gyermeke édesapjával, Hornyák Ádámmal, bevallotta, néha ő is nehézségekbe ütközik a gyereknevelés terén, de vannak tippjei, amelyeket szívesen megoszt másokkal is.

Kisfiáról most az alábbiakat tudatta az Instagram-oldalán:

„Nolen már szépen elkezdett beszélni, és ügyesen el tudja mesélni a maga módján, hogy mi történt vele például a bölcsiben, kivel és mit játszott.

Ami a korának a »nehézsége«, hogy határozott elképzelése van arról, hogy mit szeretne, és annak hangot is ad. Van olyan, hogy hatalmas sírás közben követel valamit, ez esetben van, hogy hiába mondok neki bármit, kb. meg sem hallja,

viszont ha visszakérdezek, hogy: …-t szeretnéd? Meg is érkezik a válasz, hogy igen, és egyből megnyugszik, hogy a kérését meghallottam. Ilyenkor tudok vele »alkut kötni«, pl. ha összepakolod az autókat, leveszem neked a kockákat. Ez nálunk mindig működik. A másik; amikor annyira fáradt, hogy átlép egy »vadulós« szakaszba… Ezt úgy próbálom elkerülni, hogy egyrészt figyelem őt, és kérem is arra, hogy szóljon, ha fáradt, és akkor közösen leülünk és olvasunk. Ezzel mára már elértem, hogy sokszor ő maga ül le, és kéri a könyvet” – árulta el követőinek a légtornász, aki gőzerővel készül a Sztárbox című műsorra .