Futottak, ahogy csak tudtak.

Egy fiatal bika elől menekültek az Ázsia Expressz - Felfedezzük Amerikát! szereplői a reality szerda esti adásában. Kecskés Enikő és Kafi, Sipos Tamás és fia, Dani, valamint Hegyes Berci és Vágner Fanni párosainak egy arénában kellett pinyatákast szétütniük, nem voltak azonban egyedül: egy borjú is csatlakozott köreikhez.

Bár az állat láttán elsőre a cuki és a pici jelzők ugrottak be a játékosoknak, azért a bika meg-megkergette őket. Nem kímélte az ijedten sikongató Kafit, de a Dancing with the Stars táncosát is üldözőbe vette.

„Úgy látom, hogy Bercit nagyon szeretné közelebbről is megismerni” – kommentálta az eseményeket Ördög Nóra.