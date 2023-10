Nem csak magukra költik az egészet.

Fotó: Kaszás Tamás / Index

Ahogy azt mi is megírtuk, több hétig tartó küzdelem után véget ért a Nyerő Páros idei évada, amelyet ezúttal is egy fizikai próbatétel zárt az előző évekhez hasonlóan. A döntőbe jutásért a három finalista duónak, Vastag Csabának és Domján Evelinnek, Boráros Gábornak és Jákli Mónikának, valamint Curtisnek és Barnai Juditnak kellett összefeszülniük. Végül utóbbi házaspár győzedelmeskedett, és a story.hu-nak most azt is elárulták, hogy mire költik 3 millió 965 ezer forintos nyereményüket.

Azt már a villába költözés előtt megbeszéltük, hogy ha esetleg a döntőig jutunk és mi leszünk a Nyerő Páros, akkor a nyereményünk egy részét jótékony célra fordítjuk. Annyi biztos, hogy olyan alapítványt vagy szervezetet szeretnénk támogatni, akik beteg gyermekekkel foglalkoznak

– nyilatkozta a lapnak Curtis.

Mint írják, vélhetően jól jött a házaspárnak a több millió forintos nyeremény, hisz nemrég költöztek be vadonatúj otthonukba, a jövőben pedig eljegyzést, esküvőt és családot is terveznek.