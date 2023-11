Elárulta, mi volt a bajuk vele a filmeseknek.

Bár idén halloweenkor rengetegen öltöztek be az általa megformált karakternek, Wednesday Addamsnek – többek között például Trokán Nóra színész-énekesnő is –, kinézete miatt viszont egykor többen is elutasították Jenna Ortegát.

A most 21 éves színésznőre már gyerekként nagy nyomást gyakorolt Hollywood: elvárás volt felé egy bizonyos kinézet; csak akkor kapott munkát, ha annak megfelelt. Ortega nem a Netflix Wednesday című sorozattal kezdte pályafutását: már 9 éves kora óta színészkedik, ám nem minden volt olyan szép és jó a filmiparban, mint amilyennek elsőre tűnt.

„Gyerekszínészként két állást kaphatsz: vagy valakinek a fiatalabb énjét alakítod, vagy valakinek a lányát játszod el – és nem volt sok olyan befutott spanyol színész, akinek én ez lehettem volna. Szóval a legtöbb munka, amire jelentkeztem gyerekként, össze sem jött, mert nem néztem ki úgy, ahogy kellett volna. Nagyon nehezen viseltem a visszautasításokat, melyek eredményeként kis híján ki is szőkíttettem a hajamat.

Olyan akartam lenni, mint Hamupipőke. Aztán beláttam, nem akarom, hogy más kislányok azt érezzék, ha engem néznek a tévében, hogy meg kell változtatniuk a külsejüket ahhoz, hogy szépek és értékesek legyenek”

– nyilatkozta a Harper's Bazaarnak a sorozatsztár, aki így kitartott sötét tincsei mellett.

