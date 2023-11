Felidézte kisebbik lánya születésének körülményeit is.

Hódi Pamela nem szeretne harmadik gyermeket-, pontosabban harmadjára szülni. Erről a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban mesélt, miután felidézte, milyen nehézkesen jött világra kisebbik lánya. Ahogy első babája érkezésekor, úgy a Tóth Bencével közös Evolet Olivia születésekor is császármetszést javasolt neki az orvos, ám komplikációk léptek fel, az érzéstelenítők nem akartak hatni nála.

„Látom, hogy jönnek be az orvosok, ott konzultálnak, jön az aneszteziológus, megcsipked, megsimogat, megütöget. Mondtam neki, hogy mindent érzek. Utána visszapakolták a műtéti dolgokat, felültettek, újra megszúrtak. Én olyan rosszul voltam, mondtam, hogy még mindig mindent érzek, és akkor mondták, hogy most azonnal elaltatnak. Bence kint volt a folyosón, be volt öltözve műtős cuccba, hogy akkor ő jön be hozzám. És képzeld el, hogy nem. Én csak annyit kértem, hogy Bencének szóljanak. Elmondták neki, hú, nagyon ideges volt” – idézte a 24.hu Hódi szavait, aki aztán a kórteremben tért magához, amikor lánya már világra jött

Úgyhogy ezért is mondtam, hogy én nem szülök többet.

Mint viccesen megjegyezte, ha lenne rá lehetőség, hogy két és fél éves korában megkapja a gyerkőcöt, örömmel elfogadná, de egyébként nem terveznek családbővítést. Jelenleg kényelmesen elférnek maglódi otthonukban és autójukban is, ráadásul focista szerelmével szeretnének mindent megadni a lányoknak – egy olyan hátteret is, ami számára nem adatott meg anno.