Nehogy elvegyék a kedvét.

Fotó: TV2

Szombat este a Dancing with the Stars háttérműsorának vendége volt Dér Heni, aki enyhe utalást tett arra, hogy szívesen versenyezne a TV2 showműsorának ötödik évadában. A kétgyermekes sztáranyukához egyébként is közel áll a tánc, a műsorhoz pedig úgy érzi, az önbizalma is megvan.

Nem titkolt szándékom, hogy jövőre szeretném ezt kipróbálni, nehogy elvegyétek a kedvem! Ez szerintem egy terápia és akkora nagy utazásnak tűnik. (...) Ez egy iszonyatosan jó időutazás, nem mellesleg én nagyon szeretek táncolni, közel áéll hozzám, az előadóművészethez ez is kapcsolódik. Tizenéves koromban társastáncot tanultam, de nem tudtam továbbfejleszteni ezt a tudást akkor, mert akkor is győzött az énekfront. De most, ha lenne egy ilyen lehetőség, akkor nagyon szívesen kipróbálnám ezt

– fejtette ki a TV2Dancefloor című háttérműsorában az énekesnő.

(via TV2)