Egy nagyobb beszélgetés vár a párra.

Ahogy arról mi is írtunk, nemrég véget ért A Nagy Ő című párkereső reality, melyből kiderült, hogy Jákob Zoltán szívét Hajnal Bettina rabolta el. A pár az utolsó adást után elárulta, hogy bátran folytatják tovább az ismerkedést, mivel a forgatást követő hónapokban nem is találkoztak, nehogy lebukjanak. Azóta persze első randijukra is sort kerítettek, de egyre többen feltételezik, hogy a milliárdos üzletember és választottja már nem alkotnak egy párt.

A találgatások alapjául az szolgált, hogy a körmöskirálynak becézett üzletember új kedvese nélkül utazott Dubajba a hétvégén. A Kiskegyed megkereste a fiatal műkörmöst is, arról érdeklődve, jelenleg hogyan áll és merre tart a kapcsolatuk Jákob Zolival. Mint mondta, rengeteg a munkája, ami miatt alig van szabadideje, ezért nem nagyon volt lehetőségük találkozni, az pedig egyenesen kivitelezhetetlen lett volna, hogy az üzletemberrel tartson dubaji útjára.

Tartjuk a kapcsolatot telefonon. Én folyamatosan dolgozom, reggeltől estig, napi 12 órát. Emiatt sem tudott még kibontakozni a kapcsolatunk. Nehezen tudunk összehozni programokat. Nekem van egy 8 éves kislányom, és vele vagyok esténként. Találkoztunk már pár alkalommal, randiztunk, és nagyon örülök, hogy egy olyan oldalát is megismerhettem, amit a műsorban nem. Neki ez a dubaji út most egy spontán utazás volt. Kivitelezhetetlen lett volna, hogy vele menjek, mert nekem a vendégeim hónapokkal előre be vannak írva a naptáramba

– idézi a Blikk Hajnal Bettinát, aki hozzátette: Jákob már jelezte neki, hogy szeretne majd egy nagyobb beszélgetést vele, miután hazajön az Emírségekből.

Szerintem ő már készen áll a döntésre, és hamarosan lezárjuk ezt a mostani helyzetet. Nem tudom, hogy érez irántam és el akar-e mélyülni ebben a kapcsolatban, vagy abbahagyjuk az ismerkedést is. Én várom a folytatást! Nekem kialakult a műsor alatt a szerelmi érzés iránta, de ez mostanra már átalakult

– jelentette ki a műkörmös, aki szeretné megerősíteni a kettejük közti érzelmeket.

Jákob választottja úgy véli, minden kapcsolatban az elején kell sok időt együtt tölteni, mert ha nem így van, akkor a szerelem helyett inkább szeretet fog kialakulni, és most szerinte ebben a fázisban vannak, de mindenképpen szeretné újjáéleszteni azt az érzést, ami a műsor alatt alakult ki benne.