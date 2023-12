Jól megtolta a lábnapot.

A napokban vált virálissá az interneten egy fotó, amely az egyik Los Angeles-i edzőteremben készült Hilary Duffról. A 36 éves énekes-színésznő a Daily Loud által megosztott felvételen egy „felkötött” bő pólóban és egy edzőnadrágban látható, amiben nem is lenne semmi kirívó, csakhogy a nadrág testhez simuló, ezért szépen kiemeli Duff vonalait. A háromgyermekes édesanya, aki 2000-es évek egyik legkedveltebb tinisztárja volt, ennek tanúsága szerint nem hagyja ki a lábnapot.

A Lizzie McGuire című sorozat sztárja nem titkolja: évek óta intenzív edzéstervet követ – hetente háromszor vagy négyszer megy a személyi edzőjéhez –, aminek meg is látszik az eredménye. A rajongók a korábban Twitterként ismert X-en nem is hittek a szemüknek: csak úgy záporoztak a fotó alá a tweetek, amelyekben megjegyezték: ez a fotó nem valódi, csak szerkesztett lehet. Páran arról is írtak, hogy alig hiszik el, hogy Lizzie McGuire időközben felnőtt nő lett, míg voltak, akiknek feltűnt, hogy a kép nem mostanság készült.

(via Unilad)