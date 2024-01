Értetlenül áll a helyzet előtt.

Nyílt levélben üzent Bochkor Gábornak a közösségi oldalán Nagy Alekosz, miután megtudta, hogy nem veheti át Vadon Jani helyét a Rádió1 Balázsék című reggeli műsorában. Bár a ValóVilág korábbi győztese három héttel ezelőtt boldogan jelentkezett be a megüresedő rádiós helyre, hétfőn Sebestyén Balázs leszögezte, hogy semmi nincs előre eldöntve a leendő társműsorvezetővel kapcsolatban, mondhatni csak az, hogy nem Alekoszt választják.

A realitysztár erre a kijelentésre kedden a Facebook-oldalán reagált: úgy tűnik, először meglepődött a döntésen, aztán logikusnak találta azt. Bejegyzése végén Bochkor Gábor ajtaján kezdett el kopogtatni, aki egyelőre nem reagált az Ázsia Expressz – Felfedezzük Amerikát! című utazós realityt is megjárt vagyonőr szavaira.

„Amikor a tegnapi sajtóban elolvastam, hogy Balázs bejelentette és egyben ki is zárta Alekoszt a Rádió 1-ből, akkor egy percig megálltam. Mi van? Nem. Nem lehet. Legalábbis így biztosan nem. Kész. Majd visszahallgatva az eredeti szövegkörnyezetet rögtön a helyére került minden. Igen..! Balázzsal a kapcsolatom bizalmi, korrekt, mondhatni egyedi. Magyarországon a sajtó elképesztő fantáziával, energiával, szokásos lojalitással végzi dolgát. Nekem mindig is tetszett a magyar döntéshozók, a szürke eminenciások gondolkodása, döntése egy honi celeb elhelyezésében. A nagyközönség ebbe nem láthat bele, és sokszor logikátlannak tűnhet mondjuk egy P. Joci szerepeltetése.. De nem az.

Mindig nagyon érdekes, egyben tudatos a kapcsolódás a sztár és annak elhelyezője között. Tizenhárom éves (!!) pályafutásom alatt, mindössze egyszer volt az én számomra is ilyen. ValóVilág. Kovács Dániel • Hajdú Péter • Katona Andor. Vagy velük, vagy senkivel. Na, meg természetesen Balázzsal, de ő most nem enged be. Na de addig se vesztegessük az időt. Ott most kísérletezés folyik, én pedig startra kész állapotban vagyok. Kedves Bochkor Gábor! Mikor mehetek? Vendégnek