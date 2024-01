Minden igazi Star Wars-rajongó tisztában van azzal, hogy az amerikai színészveterán, James Earl Jones hangján szólalt meg a klasszikus trilógiában a filmtörténelem legikonikusabb gonosza: Darth Vader.

Fotó: Jemal Countess / Gareth Cattermole / Getty Images Hungary

Senki nem tudja úgy kimondani, mint James Earl Jones a Sith sötét nagyurának legerősebb, legdrámaibb és legtöbbet idézett mondatát: I am your father, vagyis Én vagyok az apád (magyarul Kránitz Lajosnak ment ez a legjobban). A legtöbb Star Wars-rajongó mindahányszor libabőrös lesz, amikor ez a mondat elhangzik a klasszikus trilógia második részében, A Birodalom visszavágban.

James Earl Jones 1931. január 17-én született, első filmszerepét az 1964-es Dr. Strangelove-ban játszotta. Számos, mára kultikussá vált alkotásban is szerepelt, például ő volt a gonosz varázslópap, Thulsa Doom az 1982-es Conan, a barbárban, az 1988-as Eddie Murphy főszereplésével készült Amerikába jöttem című filmben Jaffe Joffer királyt alakította (akárcsak a 2021-es folytatásban is), ő volt az eredeti, 1994-es Az oroszlánkirály című rajzfilmben Mufasa hangja (vele is úgy összenőtt aztán, mint Darth Vaderrel). A régi számítógépes játékosoknak (a stratégiai játékok fanatikusainak) a Command & Conquer: Tiberian Sun átvezető videóiból is ismerős lehet, mint James Solomon tábornok.

James Earl Jones a közelmúltig számos alkalommal adta hangját filmekben és sorozatokban Darth Vadernek. A 2022-es Obi-Wan Kenobi sorozatban már a technika segítségével hozzányúltak a hangjához és megfiatalították, hogy a klasszikus trilógiában megismert orgánumára borzonghassanak a rajongók. Bár James Earl Jones visszavonult, szerződést írt alá, hogy hangját a továbbiakban is felhasználhassák Darth Vaderhez.

Évtizedeket felölelő karrierje során több díjjal is jutalmazták James Earl Jonest, 2011-ben tiszteletbeli Oscar-díjjal is kitüntették.

Az Erő legyen vele még nagyon sokáig!