Továbbra is csak élőben hajlandó énekelni.

Zalatnay Sarolta a Mandinernek adott interjút, melyben egyebek mellett arról is szó esett, hogy lelkileg megviseli, amiért az önéletrajzi filmjének munkálataiban nincs előrelépés, és életkora miatt úgy érzi, már nincs ideje várni. Az énekesnő anyagi helyzetéről ugyancsak szó esett, aki azt mondta, rendszereres fellépései nélkül nem jönne ki a hétköznapokban.

Hatvanezer forint a nyugdíjam, gyorsan teszem hozzá, azért csak ennyi, mert sok zenésztársammal együtt hiába fizettünk nyugdíj-járulékot 1989-ig, nincs nyoma a rendszerben, így nem is számít bele a nyugdíjunkba. Az előadói jogdíjból is jön valamennyi pénz, de ha nincs havonta négy fellépésem, akkor nem tudok megélni.

Bár ez elsőre sokaknak meglepően hangozhat, az előadó bevallotta, helyzete a szó legkomolyabban értelemben értendő.

Amíg bírom kondival, addig csinálom, és továbbra is csak élőben vagyok hajlandó énekelni, de úgy is eljön az a pont, amikor már nem lesz erőm rá, ám akkor nem tudom mi lesz. Sokszor eszembe jut, hogy amikor a hatvanas években kint voltunk Londonban az Omegával, azt mondták, maradjak kint, sztár lehetek. Nem maradtam, mert nekem anyu volt a mindenem és azért sem, mert magyar vagyok és ragaszkodom ma is a hazámhoz.