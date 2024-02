Szakértő elemezte a színésznő arcát.

Jennifer Aniston korábban sem csinált titkot abból, mi mindent megtesz azért, hogy 54 évesen kirobbanó formában legyen, de a szakértők szerint fiatalos vonásait a szépészeti beavatkozásoknak is köszönheti. Erre hozott pár bizonyítékot a napokban egy plasztikai sebész és influenszer, dr. Johny Betteridge, aki a közösségi oldalán gyakran kielemezi a világsztárok külsejét. Nemrég Brad Pittről is elmondta a véleményét, akinek füleinél apró hegek utalnak az arcfelvarrásra.

A szakértőnek a legapróbb változások is feltűnnek a Jóbarátok sztárjának arcán. Betteridge elmondta: míg a színésznő vonásai a 2015-ös fotókon természetesek, hiszen a szeménél lévő szarkalábak és a homlokráncai is láthatóak, addig az idén készült felvételek szemhéjplasztikára, arcfelvarrásra és a szem alatti környék feltöltésére utalnak. Betteridge kifejezetten a 2024-es Critics Choice Awardson készült fotókra gondol, de példaként lehet említeni az Uber Eats reklámját is, melyben a színésznő alig hasonlít önmagára.

(via FandomWire)