Teljesen kivirult a műsorvezető.

Demcsák Zsuzsa tavaly év végén tudatta közösségi oldalán a nyilvánossággal, hogy férjhez ment. Az akkori fotón látható volt a jegygyűrűje és a háttérben a fehér – vélhetően menyasszonyi – ruhája is. A műsorvezetőről egyébként korábban is szárnyra kaptak pletykák, amiket aztán rögtön eloszlatott, amikor 2023. október elején arról számolt be, hogy ismét eljegyezték. Demcsák bár nem akart nyilatkozni magánéletéről, úgy tudni, egy vidéki milliárdos üzletember lett a szerencsés férfi.

Most Instagramján jelentkezett be a tévés, akiről jól láthatóan leír a boldogság, amit persze mások is észrevettek a környezetében.

»Látszik rajtad a boldogság« – a leggyakrabban ezt mondják a barátaim mostanában, amikor találkozunk

– írja a posztjában Demcsák, amit ide kattintva tekinthet meg.