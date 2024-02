Jó néhány dolognak meg kell felelnie annak, aki az énekesnő szívére pályázik.

Viharos, se veled, se nélküled kapcsolata után Opitz Barbara már pontosan tudja, milyen férfit szeretne maga mellett tudni. Az X-Faktor korábbi győztese a számára tökéletes férfit így írja le:

Nekem csak alapelvárásaim vannak a férfiakkal kapcsolatban. Legyen megbízható, érezzem azt, hogy nemcsak a párom, de egyben a legjobb barátom is, akivel mindent őszintén megoszthatok. Szeressen feltétel nélkül, ne legyenek túl nagy elvárásai… A hűség, az őszinteség, az elfogadás is alapdolgok, de szerintem az is fontos, hogy ne akarjon megváltoztatni. Emellett az együttérzés, empátia sem elhanyagolható, szeretem, ha egy férfi ki tudja mutatni az érzelmeit. És akkor még idemondhatnám a külsőségeket is, hiszen ez az, ami először megfog valakiben

– fejtette ki a Borsnak az énekesnő, aki bevallotta: újra foglalt a szíve. Ugyan nem árulta el, ki az új párja, ám a híresztelések szerint ismét Serleg Alberttel van együtt.

Opitz magánélete tavaly egy dél-amerikai szappanoperába is beillett volna. Serlegtől halálos fenyegetéseket is kapott, egy alkalommal pedig akkora balhé volt otthonukban, hogy a rendőrséget is kihívták hozzájuk.