Karrierjéről és családjáról is kendőzetlen őszinteséggel vallott legfrissebb videóinterjújában Vastag Csaba. Az X-Faktor korábbi győztese azt mondja, korábban maga sem hitte el, hogy létezik a világon első látásra szerelem, ám amikor párját, Domján Evelint először megpillantotta, pontosan tudta, hogy egy napon feleségül veszi.

Az énekes gyerekekről alkotott véleménye is megváltozott időközben. Saját bevallása szerint sokáig „csavargó” típus volt, s mindkét végén égette a gyertyát, két évvel ezelőtt azonban megváltozott az élete. Megállapodott, s az sem kizárt, hogy hamarosan apai örömök elé néz.

Én régen nem hittem, hogy valaha lesz gyerekem, mindig nagyon féltettem őket és amikor kisgyerekeket láttam és a kezembe akartak adni, mindig úgy voltam, hogy inkább nehogy elrontsam, ne is adják ide. Én féltem a gyerekektől

– árulta el a Kiskegyednek az énekes, hozzátéve, most már úgy érzi, készen áll az apaságra. Azt pedig, hogy mennyire szereti a gyerekeket, az is bizonyítja, hogy van egy alapítványa is, amely rászoruló gyerekeken segít, ám erről kevesen tudnak.

A teljes beszélgetés ide kattintva érhető el.