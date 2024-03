A szerinte gyakran emlegetett „gazdag pasira” is kitért.

Utazási-, pontosabban az azt megelőző spórolási szokásairól készített videót YouTube csatornájára Erdélyi Mónika. A műsorvezető lányával, Mollival gyakran van úton, épp ezért sok kérdést is kap, hogyan finanszírozza ezeket a kiruccanásokat.

Ebben a videóban kísérletet teszek arra, hogy elmagyarázzam, hogy mi miből tudunk annyit utazni. Ugye a tavalyi év folyamán is hatszor-hétszer, de talán nyolcszor is utaztunk. Az újságok össze-vissza írnak, hogy gazdag pasi meg nem tudom ki fizeti az utakat. Hogy gazdag pasi fizeti-e, ezt a jövőben sem szeretném a nyilvánossággal megosztani. De ezeket az utakat mi saját zsebből is ki tudjuk fizetni, vagy pont abból is fizettük