Örökbefogadott lányát nem sűrűn mutatja meg a nyilvánosságnak.

Egy szívhez szóló anya-lánya pillanatról osztott meg fotót a közösségi oldalán Miklósa Erika, akit a minap gyermeke elkísért az egyik előadására az Operaházba. AThe Voicecoacha örökbefogadott lányát, Bíborkát, azaz Bibit nem sűrűn mutatja meg a nyilvánosságnak, de most kivételt tett annak érdekében, hogy elmesélhessen egy megható történetet.

A bejegyzésből kiderül, hogy a gyermek fogékony a zenére.

Olyan fura, borús, borongós, nehéz levegőjű, kizökkent, megzavarodott, homályos napok vannak. És akkor a kislányom, Bibi, egyszer csak azt mondja az Operaház folyosóján ma este: »Anya! Mondok neked egy szépet. Jó? Alig várom, hogy nekem is uszályos ruhám legyen, fehér, és hogy ott örüljél Apával az esküvőmön. Majd megengedem, hogy akkor is te fond be a hajamat. Jó?« És akkor, ott, az ilyen mondatok hallatán arra gondolok, miközben nyelem a könnyeimet: minden rendben, Bibi helyreállította a világot. Egyébként rajong a Carmina Burana zenéjéért, ma is elkísért az előadásra...