Testvérével vág neki a műsornak.

Fotó: Papajcsik Péter / Index

Ahogy arról mi is írtunk, hamarosan új évaddal jelentkezik a TV2 kaland-realityje, az Ázsia Expressz. A műsor ötödik évadban Zámbó Krisztián és öccse, Adrián is versenybe száll majd, akik a 10 millió forintos fődíjért fognak megküzdeni hét további hírességekből álló duóval. Mint az a versenyzőket bemutató videóból kiderült, a fiatalabbik Zámbó azért vállalta a felkérést, hogy kimozduljon a komfortzónájából, és mert úgy gondolja, ha a szükség megkívánja, a jég hatán is megél.

Én nem tudok alkalmazkodni semmihez, teljesen be vagyok szarva az egésztől. Nem vagyok az a nagy kalandor se, és a távolságokat se bírom. Viszont itt van az öcsém, aki majd támogat engem.

– magyarázta Zámbó Krisztián, aki szerint a párosuk nagy erőssége, hogy szimpatikusak tudnak lenni az embereknek, ezért biztosan betudnak majd kéredzkedni éjszakára szállásért.

Vannak ott krokodilok?! A kígyókat nem kamázom. Minden, ami nem természetes számunkra, magyaroknak, attól én be vagyok szarva. (...) Szúnyogok ott másmilyenek? Kemények?

– aggodalmaskodott az énekes.