A Sztárban sztár leszek szerelmespárja a műsor érdekében úgy döntött, egy darabig titkolják románcukat.

Remek energiák lengték be a Tv2 stúdióit ősszel: nem csak a Dancing with the Stars alatt szövődött szerelem két versenyző (történetesen az épp Ázsia Expresszbe tartó Krausz Gábor és Mikes Anna) között, de a Sztárban sztár leszek győztese is párra lelt a tehetségkutatónak hála: Halász Rebekával jött össze, kapcsolatukról pedig most először meséltek.

„Október második felétől kezdett ez úgy kialakulni bennem, és igyekeztem elnyerni a szívét” – kezdte a Mokka csütörtöki vendégeként az énekes, de próbálkozásait kiszemeltje is hamar észrevette.

„Én már az elején is láttam, hogy kicsit másként tekint rám, mint barát. Megmondom őszintén ezt nem akartuk még annyira nyilvánosságra hozni, nyilván inkább a műsort tekintettük szem előtt. Meg is beszéltük, hogy nem szeretnénk, hogy addig komolyabb kialakuljon, ismerkedtünk igazából” – vette át a szót Halász, majd Váczi Gergely kérdésére elismerte, technikailag még a verseny alatt összejöttek, de ezt titkolták a nézők előtt.

„Így van igazából, bár hivatalosan valóban december végén lett kimondva kettőnk között is.”

A szerelmesek ráadásul nem csak a magánéletben, karrierjükben is számíthatnak a másikra, hamarosan érkezik például első közös számuk.

„Inkább ilyen múltbeli elengedésről szól, jelenben élésről. Az én részem kicsit romantikusabb, de alapvetően nem túl csöpögős, de mégis valahol romantikus, de nem feltétlenül szerelmes dal” – mesélte Karapancsev, aki párja szerint nagyon érzelmes, és ez a dalaiban, dalszövegeiben is látszódik.