Mexikóban pihent barátnőivel Sári Évi, ahol igazán különleges élményekben volt része kéthetes vakációja alatt. Az izgalmakból azonban kijutott a nyaralás utolsó perceire is, járatát a hazaindulás előtti órákban ugyanis törölték, így kérdésessé vált, visszaér-e Budapestre, Bizarrrrr! című előadásának premierjére.

„Most mosolygok, de akkor nem voltam ennyire vidám. Kihordtam lábon egy szívinfarktust” – kezdte a Mokka műsorvezetőinek a színésznő, aki végül egész más, hosszabb útvonalon jutott vissza Magyarországra.

„Gyakorlatilag az történt, hogy nagyjából olyan fél kettő körül szálltam le a repülőtéren, megfogtam a kis bőröndömet, hazavittem, leraktam a szoba közepére, lezuhanyoztam és irány a színház, próba és aztán este előadás. Amúgy is egy premiert izgalom övez, de ez most plusz teher volt rajtam, de hála a jó égnek jól sikerült” – mesélte Sári, akinek olyan feszített tempójú a napirendje, hogy már a reptérre is egy féllépésről ment.

Ez az ára annak, hogy egy ilyen fantasztikus helyre eljuthasson az ember!

– nyugtázta a színésznő, hozzátéve: gondolta, hogy tetszeni fog neki a közép-amerikai ország, de Mexikó felülmúlta elvárásait.