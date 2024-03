Őrült helyzetben találta magát.

Belegondolni is furcsa, de jó ideig több mint 300 macskával élt együtt egy kanadai férfi, miután úgy döntött, hogy a lehető legtöbb macseknak szeretne jó és élhető körülményeket biztosítani. Bruce Robinson – elmondása szerint – hirtelen találta őrült helyzetben magát. Mint meséli, még a koronavírus-járvány idején kezdett el befogadni houstoni otthonába olyan cicákat, amelyeket mások kiraktak otthonról. Nemrég végül ő maga keresett meg egy állatjóléti egyesületet azzal kapcsolatban, hogy segítsenek neki, hiszen a cicák gondozása szinte lehetetlen küldetéssé fajult; főleg azért, mert munkanélküli lett.

Arra a kérdésre, hogy hány macskája van, azt hiszem, azt mondta: mintha buborékokat kezdenénk el számolni a forrásban lévő vízben. Ennek a férfinek nagy szíve van, gondoskodott is a macskákról, de hirtelen szaporodni kezdtek. Egy macska egy évben háromszor is fialhat. (...) Soha nem láttam még ennyi macskát ilyen jó állapotban. Nagyon társaságkedvelőek is, ez szinte hihetetlen