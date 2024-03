Közel volt, hogy feladja az álmait színészként.

Pedro Pascal számára a Trónok harca, és a Narcos hozta meg a széleskörű ismertséget, majd A Mandalóri, valamint a The Last of Us című sorozatok már igazi világsztár státuszba repítették, de mint oly sokaknak, neki sem volt egyszerű betörni az álomgyárba. A 48 éves, chilei származású színész ugyanis az Entertainment Tonightnak elárulta, hogy hosszú évekig próbálta felkelteni Hollywood figyelmét, minduntalan eredménytelenül. Mint mondta, lassan már ott tartott, hogy feladja színészi ambícióit, amikor egy kisebb szerep formájában mentőövet dobott neki az élet. Ez volt a Joss Whedon rendezésben készült Buffy, a vámpírok réme, amelynek az 1999-es, negyedik évadában láthattuk Pascalt.

„Nekem ez a kezdeti időszak 15 évig tartott” – osztotta meg Pascal, akinek akkoriban komoly nehézségeket okozott az orvosi ellátásáért és lakhatásáért is fizetnie. „Kevesebb mint 7 dollár volt a bankszámlámon, majd egyszer csak érkezett az utalás a Buffy, a vámpírok réméből, ami szó szerint megmentett, ugyanis ez volt az oka annak, hogy képes voltam Hollywoodban maradni, és nem adtam fel.”

Míg Pascal 25 évvel ezelőtt a megélhetéséért küzdött, addig napjainkban a hollywoodi filmipar egyik legkeresettebb színészének számít. Legutóbb a The Last of Us-ban nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb drámai sorozatban játszó színésznek járó SAG-díjat, köszönőbeszédével pedig abszolút ellopta a show-t.