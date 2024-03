Későn reagált a tünetekre.

Tóth Gabi tőle szokatlan módon nemrég az egészségügyi gondjairól tett említést a korlátozott ideig elérhető Instagram-sztorijában. A Bors ennek kapcsán felkereste az énekesőt, aki bővebben mesélt a közel 10 évvel ezelőtt kezdődött derékfájdalmáról.

Mint mondta, lassan egy évtizede húzódik a probléma, de mostanra elérkezettnek látta a pillanatot a lépésre, ugyanis már nem halogathatja tovább, hogy orvoshoz menjen. A lapnak az is elárulta, hogy ezek a derékfájások körülbelül 2015-ben jelentkeztek először, a terhesség és szülés környékén pedig rosszabbodtak is, de mindig csak arra koncentrált, hogy az aktuális fájdalmat megszüntesse.

Volt olyan, hogy aludni sem tudtam a fájdalomtól. Le kell nyújtani és lazítani az izmokat, hogy a csontokat vissza lehessen helyezni, különben nem szűnik meg a probléma. Most újra táncolok is, rengeteg fellépésem van, jobban oda kell figyelnem, hogy bírjam ezeket

– fogalmazott az énekesnő a csontkovács és gerincspecialista általi kezeléséről, hozzátéve: szerinte minden édesanyának nagyobb hangsúlyt kellene fektetnie önmagára.

„A rohanó mindennapokban hajlamosak vagyunk megfeledkezni magunkról, pedig, ha az anya jól van, a gyerek is jól van. Nekem is itt van a kislányom, rá figyelek. Részemről eddig a prevenció elmaradt, de most tanultam belőle és másoknak is ezt üzenném, hogy a megelőzés az egyik legfontosabb: sokkal egyszerűbb, mint később a már kialakult problémát orvosolni.” – tette hozzá.