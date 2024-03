Imádja az apaságot a műsorvezető.

Dallos Bogi és Puskás Peti a kisfiúk, Ábel érkezése óta életük egyik legboldogabb időszakát éli, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a szülővé válásról gyakran beszélnek, és a csöppségről is mutatnak képeket. Nemrég a büszke édesapa azt is elárulta, hogy az első pillanat óta nem tudja levenni a tekintetét a gyermekéről, akivel minden szabadidejét igyekszik együtt tölteni. Most közösségi oldalán egy aranyos felvételt osztott meg arról, ahogy a fiának énekel az Oroszlánykirály című rajzfilmből.

A Színházi világnap alkalmából az aktuális kedvenc szerepeim: Timon, Pumba és Simba egy dalon belül. Már a Nyomorultak is elég jól megy egyedül, de azt még csiszolni kell, de szerencsére nagyon hálás a közönségem!

– írja posztjában a tévés.