Nehezebb, mint gondolta, de nem adja fel.

Pataki Ági a 2024-es évét is egészséges mederbe terelte, mert úgy véli, az mindennek a kiindulópontja. Ezt bizonyítja az is, hogy idén februárban új mozgásformával próbálkozott meg: jógázni kezdett.

A filmes producerként is ismert egykori modell 72 évesen is kirobbanó formának örvend, ám azt be kellett vallania, hogy a jóga nem könnyű.

„Emlékeztek, hogy februárban azt mondtam megpróbálkozok a jógával? Ez a mozgásforma nehezebb, mint gondoltam! A testi részében is van kihívás, nem mondom, na, de a szellemi elcsendesedést nekem, mint örökmozgónak igencsak gyakorolnom kell még. Annyira zajlik körülöttem az élet (igen, még 72 évesen is), annyi sok újdonságon jár az eszem, hogy nehéz csendben figyelni. De sosem hagyom abba a tanulást, így nem adom fel olyan könnyen ezt a csodás mozgásformát!” – szögezte le.