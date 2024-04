Azt is megmutatta, mennyit változtak férjével 2012 óta, kapcsolatuk ugyanis azóta töretlen.

Pataki Zita felült a nosztalgiavonatra, s egy több mint 10 éves felvételt osztott meg magáról és férjéről, Szárnyas Attiláról a közösségi oldalán. Az RTL időjárás-jelentője azért tette közzé a régi közös képet az Instagramon, mert a hét végén ünnepelték a házassági évfordulójukat. Ennek apropójából azt is elárulta, hogy szerinte mi a titka a boldog és hosszú párkapcsolatnak.

„Kezdetek kezdetén. Ez a fotó 2012 nyarán készült. Aztán elég hamar megkért, a felesége lettem, és épp tegnap 11 éve annak, hogy a rokonainkkal, barátainkkal mulatoztunk az esküvőnkön. Most is szombat volt, csak most a poén kedvéért egy válási komédiát néztünk meg a Belvárosi Színházban! Minden középkorú házasembernek ajánlom! Sokat nevettünk, ahogy ma és 11 éve is.

Azt hiszem, hogy a nevetés, az örök gyerek… bennünket összetart, és ha másképp lesz is… már ezért a bő évtizedért megérte!

– jelentette ki lapozható bejegyzésében az időjós.

