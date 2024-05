Mint ismert, vasárnap este került sor aValóVilágtizenkettedik évadának első párbajára . A villalakók az első kiválasztáson VV Dorkára pakolták a legtöbb jelet, aki néhány nappal később úgy döntött, hogy VV Noémit viszi magával párbajozni. A szőkeség kijelentette: azért esett Noémire a választása, mert aljasnak és hazugnak tartja őt, nem is jöttek ki valami jól, időről időre mindig odaszúrtak egymásnak valamit.

A lányok ennek apropójából szombat este, azaz összecsapásuk előtti estén azt a feladatot kapták, hogy bokszolják le a köztük lévő feszültséget a ringben. Persze, nem szó szerint, jóllehet a bokszkesztyűt is fel kellett húzniuk, és bokszolók módjára is vonultak be a ringbe, ahová VV Kikidi és VV Dudu készítette fel őket. Noémi meg is jegyezte, hogy „amúgy egyszer szívesen kiütné Dorkát”...

A villalakóknak egy szópárbaj keretein belül kellett összecsapniuk, míg Csaszi, Vera, Giada és Noémi voltak a bírók. Dorka az első menetben szinte szóhoz sem jutott, Noémi mindent a fejéhez vágott, ami csak eszébe jutott, és mire észhez tért, addigra vége lett a menetnek. Aztán a szőkeség felszívta magát, és csak ordítva kommunikált. Egymás arcába kiabálták sérelmeiket.

Ordenáré szájkaratéjük olyannyira elfajult, hogy szinte egy hajszál választotta el a lányokat a cicaharctól.

Hevesen vert a szívem, ideges voltam... nem szeretem az ilyen szituációkat

– mondta Noémi, aki nagyon felhúzta magát szópárbaj közben. Végül őt is hirdették ki győztesnek. A lány később Reninek meg is jegyezte, hogy ha nem a villában zajlott volna le mindez, akkor biztosan megütötte volna Dorkát.

