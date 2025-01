A séf a szerelmének szánt gyémántgyűrűről is mutatott fotót. Eljegyzésükre a Maldív-szigeteken került sor.

Krausz Gábor csütörtökön az Instagram-oldalán újságolta el az örömhírt, miszerint új szintre emelte kapcsolatát: eljegyezte szerelmét, Mikes Annát, aki láthatóan örömmel mondott neki igent. A séf és a profi táncos eljegyzésére a Maldív-szigeteken került sor, jelenleg ugyanis ott pihennek.

Hol volt, hol nem volt… A szerelem vak? Meglehet. Ám a Szépség látott mindent, s mégis igent mondott. E Szörnyeteg szíve így most megtelt boldogsággal. A mese valósággá válik, és együtt írják tovább, együtt főzik ki a terveiket, fűszerezik az álmaikat, és lépnek a közös jövőjük parkettjére. Most már örökre – kéz a kézben

– olvasható Krausz Gábor bejegyzésében, amelyet volt felesége, Tóth Gabi is lájkolt.

Érdekesség, hogy a séf a romantikus soraiban több utalást tett arra, milyen a kapcsolatuk valójában. Részben arra is utalt, hogy Mikes Annával 2023-ban, a Dancing with the Stars negyedik évadának köszönhetően szerettek egymásba, melyet meg is nyertek. A negyedik adásban, majd a fináléban A szépség és a szörnyeteg Oscar-díjas főcímdalára táncoltak, illetve a főzés, fűszerezés szavak Krausz szakmájára utalnak, valamint arra, hogy a Séfek séfe zsűritagjaként évek óta látható a TV2-n.

Mikes korábban úgy fogalmazott, egy tündérmesében érzi magát, mióta egy párt alkot a séffel, akivel az Ázsia Expressz ötödik évadában is megmérettették magukat.

Krausz Gábor nemrég arról is vallott, hogy nem zárkózna el attól, hogy családot alapítson Mikes Annával. A profi táncos a DWTS legutolsó, ötödik évadában már nem szerepelt; elmondása szerint ő is inkább a családra szeretne koncentrálni. Mikes Anna Krausz Gábor előző kapcsolatából született lányával, Hannarózával is jó viszonyt ápol.