A világ legjobb bringás csapatai közül nyolc is elindul a magyar körversenyen

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Bemutatták minden idők legszínvonalasabb magyar kerékpáros körversenyének, a 2020-as Tour de Hongrienak az útvonalát, amely két nappal a Giro d'Italia nagykanizsai befutója után, május 13-án fog rajtolni Debrecenből, és négy nappal később, május 17-én Esztergomban fog véget érni.

Mivel a május 9-én, Budapestről induló olasz körverseny az ország nyugati régióit és városait fogja érinteni, emiatt a Tour de Hongrie szervezői úgy döntöttek, hogy az öt szakaszból álló versenyt főként az ország keleti részére szeretnék koncentrálni.

A 2020-as Tour de Hongrie útvonala

A debreceni rajt után a 174 kilométeres első szakasz Hajdúszoboszlón fog véget érni. A második, Karcag és Nyíregyháza közötti 182 kilométeres szakasz, az előzőhöz hasonlóan, szinte teljesen sík lesz. Az első kisebb, kategorizált emelkedők a harmadik, 171 km-es szakaszon lesznek, amikor a mezőny Sárospatakról Kazincbarcikáig fog tekerni.

A verseny királyszakasza a negyedik, Miskolcról induló 178 km-es etpa lesz. A rajt után a mezőny megmássza a 676 méter magas Hollóstetőt, majd a 718 méteres mátraházai emelkedőt is, a befutó pedig az ország legmagasabb pontján, az 1014 méteres Kékestetőn lesz.

Az ötödik, zárószakasz Esztergomból fog indulni, és ott is ér véget, a 156 kilométeres etap során a versenyzők négyszer fogják megmászni a dobogókői emelkedőt a Pilisben, a verseny végső befutója pedig a bazilikánál lesz.

A versenyen 20 csapat fog rajhoz állni, amiből 12 már be is jelentette az indulását, valamint a magyar válogatott színeiben ezúttal is elindul egy, csak magyar versenyzőkből álló csapat. Az útvonal bemutatóján elhangzott, hogy

a világ legjobb csapatai közül nyolc is itt lesz a Tour de Honrgire-n.

A legmagasabb besorolású, World Tour csapatok közül eddig:

az Astana (kazah), a CCC (lengyel), a Jumbo-Visma (holland), a Mitchelton-Scott (ausztrál) és a Trek-Segafredo (amerikai) jelentette már be részvételét.

Az eggyel alacsonyabb, Pro Tour kategóriás csapatok közül az Androni (olasz), a Bardiani (olasz), a Gazprom (orosz), a Riwal Readynez (dán) és a Novo Nordisk (amerikai), míg a kontinentális osztályú csapatok közül az Adria Mobil (szlovén), a Giotti Victoria (román) a Kometa-Xstra (spanyol) és a Team Novák (romániai) sorai lesznek itt az idei Tour de Hongrie-n.

Az, hogy ilyen sok erős csapat indul a magyar körversenyen, több dolog szerencsés együttállásának köszönhető. Egyrészt kormányzati szándék volt arra nézve, hogy a Tour de France után a világ második legnagyobb háromhetes körversenye, a Giro d'Italia 2020-ban Magyarországról induljon. Amikor május 11-én, az utolsó magyarországi Giro-szakasz után a mezőny átrepül Szicíliába, akkor a csapatok eszközparkjainak egy része (kerékpárok, kísérőautók, buszok és kamionok) itt maradnak, és logisztikailag könnyen megoldható, hogy ezeket néhány nappal később, egy másik magyarországi versenyen újra használják.

Ahhoz viszont, hogy a Tour de Hongrie az idei versenynaptárban a Giróval egy időpontba kerülhessen, egy kis szerencse is kellett. Az olasz körversennyel a korábbi években párhuzamosan zajló Kaliforniai Körverseny az idén elmarad, emiatt több World Tour csapat is kapott a lehetőségen, hogy az amerikai verseny hiányában máshol indítsák azon versenyzőit, akik éppen nem a Girón tekernek. Így az is könnyen elképzelhető, hogy a Tour de Hongrie-n olyan sztárok is indulni fognak a, akik a június végén kezdődő Tour de France-ra, vagy a tokiói olimpiára készülnek.

Az egyre nemzetközibbé váló mezőnyben a tervek szerint a legjobb magyar versenyzők is ott lesznek. A két, World Tour csapatban tekerő magyar közül Valter Attila (CCC) várhatóan a Girón, míg Peák Barnabás (Mitchelton-Scott) a Tour de Hongrie-n fog indulni. Peák a 2017-es magyar körversenyen a második lett összetettben. A tavalyi Tour de Hongrie-n Dina Márton (Kometa-Xstra) végzett az összetett második helyén, és idén is úgy készül, hogy a magyar kör lesz az év egyik legfontosabb versenye a számára. Az amerikai Novo Nordisk csapatban tekerő Kusztor Péter, valamint a tavalyi versenyen szakaszt nyerő Lovassy Krisztián indulására is lehet számítani.

A 2020 - as Tour de Hongrie programja: