Újra egy Schumacher a Ferrariban

Bahreinben maradt a Forma-1 mezőnye, ahol kedden és szerdán kétnapos teszten vesznek részt a pilóták. Köztük van a hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia, Mick is, aki kedden a Ferrarinál, szerdán pedig az Alfa Romeónál vezet, de visszatért az F1-be a teszt idejére Fernando Alonso is, aki kedden, illetve szerda délután is a Pirelli gumitesztjén vezeti újra a McLarent.

A legnagyobb érdeklődés természetesen Schumacher Ferrariba ülése iránt volt, az F2-ben induló fiatal német pilóta – aki tavaly megnyerte a Forma-3 Európa-bajnokságot – tucatnyi fotós közé kell, hogy kijöjjön minden egyes kerékcsére és beállításváltoztatásra.

Mick Schumacher először ül friss F1-autóban, de két éve már tartott egy rövid bemutatót Spában apja 1994-es Benettonjával.

Schumacher és Alonso mellett kedden autóban lesz Lewis Hamilton, Max Verstappen és Daniel Ricciardo is, a McLaren és a Toro Rosso ráadásul két autóval tesztel, hiszen mindketten kölcsönadtak egyet a Pirelli gumitesztjéhez.

A keddi teszt délelőtti szakasza komolyabb esemény nélkül zajlott le, a legizgalmasabb pillanatok akkor voltak a pályán, amikor váratlanul kétszer is egy elég nagy zápor ért a szahíri pálya fölé. Az első viszonylag gyorsan továbbállt, a második miatt viszont hosszabb időre szüneteltetni kellett a tesztet.

A leállás előtt a Haas-pilóta Romain Grosjean volt a leggyorsabb 1:30,982-es köridejével, mögötte a Toro Rossó-s Alex Albon, majd a Red Bull versenyzője, Max Verstappen jött még 1:32 alatti körrel. Mick Schumacher a 8. leggyorsabb időt autózta, a Pirellinek tesztelő Fernando Alonso pedig a 10. volt a 12 fős mezőnyben.