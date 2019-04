Hamilton támadását visszaverve Bottasé az 1000. F1-futam pole-ja

A Kínai Nagydíj harmadik szabadedzésén hatalmas balesetet szenvedő Toro Rosso-pilóta Alexander Albon mellett az Alfa Romeó-s Antonio Giovinazzi sem tett meg mért kört a szombati időmérő első harmadában, így a két Williams mellett csak egy kieső helyet kellett elkerülnie a pilótáknak – ez Lance Strollnak nem sikerült, Robert Kubica és George Russell mellett ő ragadt a Q1-ben, amit a legutóbbi két edzéshez hasonlóan Valtteri Bottas nyert meg.

A folytatásban 53 futam óta először nem jutott be a Q3-ba Kimi Räikkönen, Pierre Gasly viszont a szezonban, vagyis a Red Bullhoz igazolása óta először ott lesz a top 10-ben. Összeszedte magát a hétvégén eddig szenvedő Lewis Hamilton, és megnyerte az időmérő második szakaszát – a világbajnok a gumimelegítéssel bajlódott, de a Q2-ben remek gyors kört rakott össze, és ő, illetve a csapattárs Valtteri Bottas is 5-6 tizeddel ugrott a két Ferrari elé, ráadásul a topcsapatoknak a kockáztatás is bejött, és közepes gumin is simán továbbmentek a legjobb tízbe.

A Q3 legelején Bottas visszavágott, és 7 ezreddel megelőzte Hamiltont, a két Mercedes mögött pedig Ferrari–Red Bull-sormintát képezve jött Sebastian Vettel, Max Verstappen, Charles Leclerc és Pierre Gasly.

Az utolsó pillanatokban, az utolsó mért körre indulva a Haas és a Red Bull is elszámolta magát, és nem tudták időben megkezdeni a gyors kört, így ők nem javíthattak, Bottas viszont javult, és a 7 ezredes előnyét 23 ezredre növelve megszerezte F1-pályafutása nyolcadik pole pozícióját, ezzel ő indulhat az élről az 1000. nagydíjon.

Verstappen úgy érezhette, hogy sok volt még az autójában, ugyanis nagyon dühös volt a rádióban, amiért későn indították mért körre. A pole-t megszerző Valtteri Bottas viszont érthetően boldog volt, de azért nem ragadtatta el magát, mondván nem volt hibátlan a köre, de legalább a pole-t megszerezte vele. Bottas egyébként majdnem fél másodperccel lassabb körrel nyerte az időmérőt, mint tavaly Sebastian Vettel, erre utalhatott azzal, hogy nem olyan kört ment, amilyet szeretett volna.