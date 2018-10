Orbannal, de Dzsudzsák nélkül írhat történelmet a válogatott

Magyarország 1987 után tudta újra legyőzni tétmérkőzésen Görögországot, de a két nemzet egymás elleni mérlege még így görög fölényt mutat: kilenc görög siker és hat döntetlen mellett csak öt magyar győzelem szerepel. Athénban sem mi leszünk az esélyesek, ráadásul a magyar csapat még soha nem nyert Görögországban, a fogadóirodák 5-6 szoros pénzt fizetnének Marco Rossiék győzelméért. Az aktuális forma, a mutatott játék és a görög válogatott sújtó sérüléshullám miatt azonban van esély a meglepetésre.

Nehéz helyzetben a görög csapat

Michael Skibbe, a görögök szövetségi kapitánya öt helyen változtatott a 24 fős keretében:

Andreasz Janniotisz helyett a PAOK-ban védő Alexandrosz Paszhalakisz lesz a harmadik számú kapus.

A védelemben a sérült Babisz Likojanniszt (aki a magyar válogatott ellen a szünetben pályára lépett), Vaszilisz Toroszidiszt (kezdő volt Budapesten) és Mariosz Ikonomut az AEK Athénban futballozó Mihalisz Bakakisz és Vaszilisz Lambropoulos, illetve a holland William II-ben kölcsönben játszó Kosztasz Cimikasz fogja pótolni

A szintén sérült Taszosz Donisz (Stuttgart) helyére Nikosz Kareliszt (PAOK) hívta be Skibbe. Donisz kezdett a budapesti mérkőzésen, de csak Kosztasz Mitroglu kisebb sérülése miatt, így nem olyan érzékeny veszteség a hiánya.

Továbbá behívót kapott Jánisz Fetfadzídisz, az Olympiacos középpályása.

A görög válogatottnál tehát akadnak problémák, különösen a 98-szoros válogatott Toroszidisz kiesése lesz fájó, ráadásul a budapesti meccsen gólt szerző Petrosz Mantalosz sem játszik majd sérülés miatt. A többi sztár azonban többnyire egészséges.

Az AEK Athénban védő Barkasz vélhetően végleg megszerezte a kezdő kapus posztot, jobban teljesít, mint a Nápolyban játszó Oresztisz Karnezisz. A védelem közepe pedig továbbra is nagyon rendben van, az Arsenalban és az AS Romában bombaformában játszó Manolasz-Papasztatopulosz védőpáros Európa egyik legjobbja. A csatársorba pedig visszatér Mitroglu, aki Marseille-ben hét meccsen három gólnál jár, elő sorban rá kell majd figyelnie a magyar védőknek.

A görög válogatott kerete Kapusok: Oresztisz Karnezisz, Vaszilisz Barkasz, Alexandrosz Paszhalakisz. Védők: Vaszilisz Lambropoulos ,Kosztasz Manolasz, Szokratisz Papasztathopulosz, Dimitrisz Koloveciosz, Jorgosz Cavellasz, Dimitrisz Jannulisz, Mihalisz Bakakisz, Kosztasz Cimikasz. Középpályások és támadók: Zeca, Dimitrisz Kurbelisz, Alexandrosz Ciolisz, Andreasz Buhalakisz, Kosztasz Fortunisz, Lazarosz Hrisztodulopulosz, Petrosz Mantalosz, Dimitrisz Pelkasz, Jánisz Fetfadzídisz, Taszosz Bakaszetasz, Kosztasz Mitroglu, Nikosz Karelisz, Eftimisz Kolurisz.

Orban Willi és Nagy Ádám lehet a győzelem kulcsa

A görögök elleni első mérkőzésen Marco Rossi a Gulácsi – Bese, Lang, Kádár, Fiola – Nagy Ádám – Varga, Kleinheisler, Kovács, Sallai – Szalai kezdő 11-et küldte pályára, csereként pedig Eppel, Lovrencsics és Pátkai szálltak be. Mind a 14 játékos játékra alkalmas, tehát a „győztes csapaton ne változtass” elv alapján ugyanazzal a kezdővel is kiállhatna a magyar csapat.

Vélhetően nem is lesz sok változtatás: Gulácsi, Kádár, Kleinheisler és Szalai helye megkérdőjelezhetetlen, Kovács és Fiola a Chelsea ellen hangolódott a mérkőzésre a Vidiben (ráadásul jól is játszottak), Sallai pedig a Bundesligában bizonyít. Nagy Ádám kezdő helye is egyértelmű, a Serie A egyik legújabb szenzációja, Rossi csapatában is kulcsfontosságú az Olaszországban edződő középpályás játéka.

Jó eséllyel Varga Roland is a kezdőben kap helyet, legalábbis nincs nála sokkal jobb opció, míg Bese és Lovrencsics nagyjából egy szintet képvisel a védelem jobboldalán (vélhetően Lovrencsics fog kezdeni). Az eddigiek alapján tulajdonképpen egy komoly kérdés van:

beveti-e Rossi Orban Willit rögtön az első mérkőzésén?

A magyar válogatott mellett döntő (a németeknek és a lengyeleknek nem kellett) Orban a csapat legjobb játékosa. A mértékadó Transfermarkt szerint például 15 millió eurót ér: annyit, amennyit Gulácsi, Szalai és Kádár, a csapat három legtöbbre taksált játékosa együtt.

Nagyon rég nem volt már ilyen szintű védője a válogatottnak, alapvetően nem lehet kérdés, hogy a 25 éves játékosnak kell kezdeni Kádár mellett középen Lang helyett. Ráadásul Orban van annyira jó, hogy Rossi nyugodtabb szívvel küldheti ki Kádárt a baloldalra, ami messze jobban fekszik neki, mint Fiolának (de a Loverencsics, Orban, Kádár, Fiola négyes is rendben lenne).

A magyar válogatott potenciális kezdője: Gulácsi – Lovrencsics, Orban, Fiola, Kádár –Nagy Ádám – Varga, Kleinheisler, Kovács, Sallai – Szalai

Orban mellett egyébként Gróf Dávid, Baráth Botond, Gyurcsó Ádám, Nagy Dominik Filip Holender és Németh Krisztián kapott először meghívót Rossitól (a 25 fős keretbe):

A honvédnél védő Gróf harmadik számú kapus lesz Kovácsik Ádám helyett.

Orban és Baráth (Honvéd) Tamás Krisztiánt és Litauszki Róbertet váltja, egyikük sem játszott a finnek és görögök elleni meccsen. Orban és Baráth is újonc a válogatottnál.

Stieber Zoltán nagyon leszerepelt a finnek ellen, a horvát Hajduk Splitben futballozó Gyurcsó, a lengyel Legia Warszawában játszó Nagy Dominik és Holender (Honvéd) került be a bő keretbe (Holender és Dominik vélhetően nem lesz az aktív keret tagja).

Sallói Dániel helyett Német Krisztián kapott behívót, aki az amerikai bajnokságban egy gólt és egy gólpasszt jegyzett az elmúlt nyolc meccsen a Sporting KC csapatában.

Dzsudzsák Balázs megint kimaradt, nélküle lép pályára a magyar válogatott. Az athéni mérkőzés pénteken, 20.45-kor kezdődik.

grehun

(Borítókép: Marco Rossi és a válogatott a szeptember 11-i görögök elleni mérkőzés után - fotó: Huszti István / Index)