Legalább négy percig tartotta a litván kapu előtt a labdát a magyar bajnok, de távoli lövésnél veszélyesebb helyzetig nem jutottak így sem. A korai bátor kezdés után most átadták a terepet a litvánok, de a játékstílusuk alapján nem is nagyon szeretik azt birtokolni, a Maccabi ellen is úgy jutottak tovább kettős győzelemmel, hogy mindkét meccsen az ellenfélnél volt többet a labda.

Gyors támadásépítés után megint Verbickas lőhetett, nem sokkal ment mellé a távoli lövés, de Dibusz azért nem volt veszélyben.