Barca-MU, Juve-Ajax a BL-ben

Eddig is kellett nekik egy gól, most is kell nekik egy gól, igaz, most már az az egy gól nem a továbbjutást, csak a hosszabbítást jelentené nekik, de a nyomás nem csökkent rajtuk, nem is nagyon nőtt. A gólig jól játszottak, ugyanoda kellene visszatérniük, ahol a védelmi hiba előtt jártak.