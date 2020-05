Európa-bajnokság helyett NB I.: újraindul itthon a futball

Hetven nap kényszerszünet után, szombaton folytatódik a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt a magyar futballszezon. A környező országokhoz képest Magyarországon tartott ki legtovább a sportélet, és most az elsők közt is fog újraindulni.

A kormány engedélyezi hétfőtől a zárt kapus rendezvényeket, sőt, a lóversenyeket is. Az edzés is megengedett lesz szerte az országban.

Nem mindenhol örültek a bajnokságok lezárásának, a Vasas és a Füzesgyarmat az MLSZ döntésének nagy vesztesei. Örülhet viszont a Budafok, a DEAC és a Haladás. A magyar futballra jellemző módon még az is előfordulhat, hogy az NB II.-ből kieső Tiszakécske jövőre megint a másodosztályban indulhat.

Közel két hónap szünet után, szombaton hivatalosan is folytatódik Magyarországon a futballszezon, ami június végéig nem is nagyon fog leállni, mert szerda-szombat ritmusban folyamatosan jönnek majd a meccsek az NB I.-ben és a Magyar Kupában.

Mikor indul újra és meddig fog tartania az NB I.-es szezon?

Melyik csapat lehet a bajnok, ki fog kiesni?

Mi a helyzet a többi sportággal? Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik, És vannak, akik az Indexet olvassák. Támogass te is!

A kormány március 11-én rendelte el a rendkívüli veszélyhelyzetet, amellyel betiltották az ötszáz főnél nagyobb kültéri rendezvények tartását. Ezután az NB I. 25. fordulóját még zárt kapuk mögött lejátszották, azonban látva az európai trendeket, a következő forduló előtt a magyar bajnokságokat is felfüggesztették. Az utolsó hazai tétmeccs a Mol Fehérvár–Diósgyőr volt március 14-én.

A hazai látványsportágak közül egyedül a futballban indul most újra az élet, bár itt is csak három sorozatban: a férfi első osztályban és Magyar Kupában, valamint a női első osztályban azokat a mérkőzéseket rendezik meg, amelyek döntenek a nemzetközi kupaindulásról, minden más bajnokságot lefújt az MLSZ.

Eb helyett NB I.

Március elején még úgy tűnt, hogy az Európa-bajnokság lesz a nyár legfontosabb futballeseménye, amelynek ráadásul Budapest is az egyik társrendezője lett volna három csoportmeccsel és egy nyolcaddöntővel. Ehhez képest a járvány a teljes futballvilágot felforgatta, és most már annak is örülni lehet, hogy néhány országban ismét lehet meccseket rendezni.

Európában az elsők közt, a német, a feröeri és az észt bajnokság után az NB I. is folytatódik, amely így a járvány közben újrainduló sportligák egyik kísérleti terepe lesz. Bár több európai ország is előttünk jár a korlátozások enyhítésében, Norvégiában például csak júniustól tervezik engedélyezni a sporteseményeket, míg Ausztriában június elején folytatódhat a futballbajnokság.

Az NB I. idei szezonjából még nyolc forduló van hátra, ami a Ferencváros két elhalasztott bajnokijával együtt ötven mérkőzést jelent, ezenkívül még öt mérkőzést játszanak a Magyar Kupában. A módosított versenynaptár szerint a kapudöntőt június 3-án tartják majd a Groupama Arénában, míg a bajnokság június 27-ig fog tartani.

Május 23-án, szombaton 15:55-kor az első meccs az augusztus óta halogatott Ferencváros–Debrecen bajnoki lesz, amelyet rögtön a Mol Fehérvár–Mezőkövesd és az MTK–Budapest Honvéd Magyar Kupa-elődöntők követnek. A 26. fordulót május utolsó hétvégéjén rendezik, ám előtte még lejátsszák a kupaelődöntők visszavágóit és a kétszeresen elhalasztott Újpest–Ferencváros rangadót is. A május 26-i Honvéd–MTK visszavágó a helyszíne miatt lesz különleges, ugyanis ez lesz az első tétmeccs a tavaly novemberben átadott új Puskás Arénában.

Fotó: Molnár Ádám / Ferencvárosi Torna Club / Facebook A Ferencváros játékosai szerdán edzettek a szombati mérkőzésre

A biztonság az első

Április végén a Magyar Közlönyben jelent meg a korlátozások enyhítéséről szóló kormányrendelet, amely már lehetővé tette, hogy a sportegyesületek újra edzéseket tarthassanak, valamint engedélyezték a zárt kapus sportesemények megrendezését is. Ennek ellenére a hazai sportszövetségek közül csak az MLSZ mondta, hogy készen állnak a folytatásra. Eközben az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) is jelezte tagjainak, hogy május 25-ig döntsék el, mi lesz a bajnokságaik sorsával.

A járvány által súlyosan érintett országok kormányai teljesen eltérő döntéseket hoztak. A francia miniszterelnök kijelentette, hogy őszig semmilyen sportesemény nem lehet az országban, ami után a Francia Labdarúgó-szövetség gyorsan a bajnokság lefújása mellett döntött. Ebben annak is nagy szerepe lehetett a több mint húszezer áldozat mellett, hogy a Montpellier fertőzött játékosát, a 23 éves Junior Sambiát mesterséges kómában tartották. Ezzel szemben Olaszországban, Spanyolországban és még Angliában sem mondtak le arról, hogy befejezzék a szezont, pedig ezekben az országokban is több tízezer áldozatot követelt már a koronavírus, és több játékosok is tiltakozott az ellen, hogy ilyen körülmények között játszanak.

A fertőzés kockázatának csökkentése érdekében az MLSZ szigorú egészségügyi előírások betartásához kötötte a bajnokság folytatását. Több csapatnál már áprilisban elkezdték tesztelni a játékosokat, és a felkészülési szakaszban már hetente kétszer teszteltek mindenkit, aki részt vett az újraindult edzéseken. A mérkőzések előtt 24-36 órával a játékosokon és edzőkön PCR-teszteket kell végezni, írja a szövetség oldala.

Fotó: Tóth Ella / molfehervarfc.hu Fehérvár FC a Budafok csapatát látta vendégül vasárnapi felkészülési mérkőzésen

Ha valakinek pozitív lesz az eredménye, akkor el kell különíteni, és 14 napos karanténba kell vonulnia. A visszatérése 48 órás tünetmentes idő és két negatív teszt után 24 órával lehetséges. Az NB I.-es játékosok közül eddig csak a Mezőkövesd játékosáról, Nagy Dánielről derült ki, hogy átesett a betegségen.

A folyamatos ellenőrzés anyagi és logisztikai terhet is ró a csapatokra, ezért az MLSZ összesen 120 millió forinttal támogatja a 12 első osztályú klubot, ez azonban csak a pluszköltségek egy részét fedezi. A Blikk írt arról, hogy az MLSZ csak három labortól fogadja el a minták vizsgálatát,

egy teszt ára 55 ezer forint, így június végégig csapatonként 30-35 millió forint lehet a tesztelés költsége.

A Kisvárda szakmai igazgatója, Révész Attila azt mondta, a szövetség olyan külföldi mintát vett át, ami Magyarországon nem igazán működőképes. A levett vérmintákat csak budapesti laborban tudják értékelni, ami megnehezíti a vidéki csapatok dolgát. Az MLSZ szóvivője, Sipos Jenő elmondta, hogy minden klubnál van egy járványügyi felelős szakember, aki az ellenőrzésekért, a tájékoztatásért és a szövetséggel való kapcsolattartásért felel.

Kettészakadt a bajnokság

Az már a szezon kezdete előtt borítékolható volt, hogy a két kirakatcsapat, az elmúlt két idény bajnoka, a Fehérvár és a Ferencváros között dől majd el a bajnoki cím. A kérdés inkább csak az volt, hogy rajtuk kívül melyik csapat érhet oda a dobogóra.

Fotó: Molnár Ádám / Ferencvárosi Torna Club / Facebook A Mezőkövesd - Ferencváros vasárnapi mérkőzésén 1-0 -ra a Mezőkövesd csapata nyert

A szezon meglepetéscsapata a Mezőkövesd, amely a harmadik helyről, kényelmes helyzetből várhatja a folytatást. A senki földjén állnak, a Fehérvár öt ponttal előttük, a Felcsút hattal mögöttük, így jó esélyük van arra, hogy történetük során először Európa Liga-indulást érő helyen végezzenek. A 37 ponttal ötödik Diósgyőr és a már kieső, 11. helyen 28 ponttal álló Zalaegerszeg között viszont csak kilenc pont a különbség,

vagyis hét csapatot is fenyegethet a kiesés veszélye.

Bár az utolsó helyen álló, 2020-ban csak egy pontot szerző Kaposvár matematikailag még bennmaradhat, a csapat vezetőedzője, Waltner Róbert is azt mondta: a realitás az, hogy a következő szezont már az NB II.-ben kezdik. Ennek megfelelően is készülnek, több magyar játékosnak akarnak lehetőséget adni, mivel a másodosztályban légiósok nem játszhatnak.

A több változtatási lehetőséget segíti az is, hogy az MLSZ alkalmazni fogja a sportág szabályalkotó testületének, az IFAB-nak a javasolt módosítását, miszerint a meccseken öt cserelehetőség lesz, sőt, ha a Magyar Kupában hosszabbítás lesz, akár hatot is lehet változtatni. A várható nyári hőség miatt pedig a félidők közepén ivószünet is lesz.

(Borítókép: Mezőkövesd - Ferencváros mérkőzése 2020. május 17-én. Fotó: Mezőkövesd Zsóry Sportegyesület / Facebook)