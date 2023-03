A Bayern München–Manchester City a slágerpárosítás a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Nyonban, az európai szövetség (UEFA) főhadiszállásán pénteken megtartott sorsoláson az is eldőlt, hogy a párharc továbbjutója az elődöntőben majd a Real Madrid vagy a Chelsea csapatával találkozik.

Szerdán a legrangosabb európai kupasorozat nyolcaddöntőjének utolsó visszavágói után kialakult a legjobb nyolc csapatának mezőnye. A rájátszás első körében többek között elvérzett a Paris Saint-Germain, hátrányból fordítva jutott tovább a Chelsea, míg a címvédő Real Madrid kettős győzelemmel, tükörsimán búcsúztatta tavalyi döntős ellenfelét, a Liverpoolt.

A legjobb nyolc közé bejutott két milánói és egy nápolyi csapat is, az angol élvonalat két klub képviselte, de sikeresen kvalifikált portugál csapat is a negyeddöntőbe. A pénteki sorsolást így a következő nyolc csapat várhatta:

Real Madrid (címvédő), Manchester City, Chelsea, Internazionale, AC Milan, Napoli, Bayern München, Benfica.

Fontos részlet, hogy a negyeddöntőktől már semmilyen kizáró ok nem áll fenn a sorsolásnál, ennek értelmében nemzettől függetlenül bármelyik csapatot összesorsolhatják bármelyik riválisával. Így akár egy milánói házi rangadóra vagy egy angol csúcsderbire is megvolt az esély. Sőt, a negyeddöntő párosításaival egyben az elődöntő ágrajzára is fény derült a legrangosabb kupasorozatban.

Nézzük, milyen párharcok lesznek!

A péntek délben rendezett sorsolást szokásosan az UEFA főhadiszállásán, Nyonban tartották meg. A rövid szabályismertetés után kezdetét is vette a sorsolás, amelyen Hamit Altintop – az isztambuli finálé nagykövete – és Patrick Kluivert segédkezett.

Altintop rögtön egyik korábbi csapatát, a Real Madridot húzta ki, a madridiak ellenfelének pedig a Chelsea-t sorsolták, így újra megismétlődik a tavalyi negyeddöntő a Bajnokok Ligájában. A második párban az Internazionalét a Benfica csapatával sorsolták össze, míg a harmadik párban érkezett a csúcsrangadó:

a Bayern München a Manchester Cityvel küzd meg az elődöntőért.

Értelemszerűen a negyedik párban a maradék két csapat, a Napoli és az AC Milan került kihúzásra. Így már egy dolog biztosan eldőlt: egy olasz csapat egészen biztosan lesz a legjobb négy között.

Sőt, ami az elődöntőket illeti, az Inter–Benfica párharc győztese a Napoli–Milan továbbjutójával meccsel a döntőért, míg a Real Madrid–Chelsea párharc győztese a Bayern München–Manchester City ütközet valamelyikével mérkőzhet meg a fináléért.

A negyeddöntő párosítása:

Real Madrid–Chelsea

Bayern München–Manchester City

Internazionale–Benfica

Napoli–AC Milan

Az elődöntő párosítása:

Real Madrid/Chelsea – Bayern München/Manchester City

Internazionale/Benfica – Napoli/AC Milan

A negyeddöntőben az első mérkőzéseket április 11–12-én, míg a visszavágókat 18–19-én játsszák. Az elődöntőket május 9–10-én és 16–17-én rendezik, a sorozat döntőjére pedig június 10-én kerül sor az isztambuli Atatürk Olimpiai Stadionban.

(Borítókép: Kristian Skeie UEFA / UEFA / Getty Images)