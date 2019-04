Lehet-e nemet mondani egy felcsúti jelöltre?

Augusztus 24-én jelent meg Fucsovics Márton levele, ami egycsapásra felbolygatta a teniszéletet, hiszen az éljátékos már-már megalázó viszonyokról írt. Azóta sem fejtette ki, pontosan mire gondolt.

Mivel jó néhányan voltak és vannak olyanok, akikben sérelem halmozódott fel az előző időszakban, ők elérkezettnek látták az időt, hogy kiálljanak problémáikkal. Olyanok is voltak, akiknek az érdekei a jelenlegi vezetés maradását, további munkáját kívánták, így mára a tenisztársadalom két részre szakadt.

Ennek eklatáns példája, hogy Nagy Adrienn és Gécsek Fanni a pályán egy párost alkotnak, míg a szülők a két harcoló tábornak a tagjai vagy a szimpatizánsai. Mandula Petra a jelenlegi vezetés mellett áll, míg a másik korábbi topjátékos, Szávay Ágnes már inkább a változást sürgetőkkel van. Mielőtt felsorolnánk, kik szeretnének változást, nézzük végig, miért jött ki Fucsovics levele még a nyáron.

Bármennyire is furcsa, az egész jelenlegi balhé egy elszámolási vitának lett a következménye.

Sávolt több pénzt szeretett volna a május végi genfi tornagyőzelem után a szövetségtől, egy júniusi beszélgetésen elő is állt az összeggel. Illetve azt is szerette volna, hogy szakmai igazgató legyen. Fucsovics úgy érezte, a jelenlegi főtitkár tartozik neki. Richter Attilában meg is volt a szándék az ügy rendezésére – részben ő is menedzselte a játékost -, de végül erre nem került sor, elég nyers stílusban válaszoltak neki, így lepattant a teniszező jelenlegi menedzsmentjéről.

A versenyző mögött akkor még teljes egységet alkotott a menedzsment, ez ma már nem így van, mert Sávolt Attila már nem az edzője, és könnyen lehet, hogy Joó György menedzser is hamarosan szakít korábbi pártfogoltjával, akinek a karrierjét gyerekkorától, a nyíregyházi kezdetektől egyengette. Hogy miért van szakadófélben ez a szilárdnak gondolt szövetség, az egy másik cikk témája.

Fucsovics kétszer maradt távol a Davis Kupától, a szeptemberi nem volt fontos meccs, februárban a németek ellen nyilván szívesen játszott volna, hiszen a világranglista-3. Alexander Zverev ellen ki ne játszana szívesen. Beszélt is Juhász Gábor igazgatóval, volt egy konkrét 20 milliós ajánlat, de valaki leállította a tárgyalásokat nagyjából az utolsó pillanatban. A levélváltások ténye, hogy Fucsovics meg akart egyezni, már akkor szembetűnő volt.

Ha tetszett a versenyzőnek, ha nem, ő a játszmában azon az oldalon állt, ahonnan nem léphetett pályára. Hiszen az mégsem lehet, hogy ő hirtelen elégedetté válik, már nincsenek megalázó viszonyok, mert akkor az elégedetlenkedők, a bosszút forralók nem tudnak bebújni mögé.

Fucsovics így élmény és pénz nélkül maradt, amiből könnyedén ki tudta volna fizetni az edzőjét. Az összeget így most önmagának kell összeszednie, miután szakított a szövetséggel. (A korábbi modellben a szövetség fizette.) Igen, az nagy kérdés, ki beszélte rá erre a szakításra, talán majd egyszer jelentkezik, miért lett célszerűbb egy Facebook-poszt, amiben azt mondja, meg akarták venni őt, mint a kezet rázás.

Az elégedetlenkedők

A legjobb női játékos, Babos Tímea közösen jegyezte az észrevételeit a legjobb férfi játékossal még tavaly nyáron.

Elsőként Markovics László és Temesvári Andrea csatlakozott Fucsovicsékhoz, aki korábban elnökségi tag volt. A Vasas-elnököt bátorította a miniszterelnök is, aki a sportügyeket a szívén viseli, és nyilván azt szerette volna legkevésbé, hogy a kimondottan stratégiai ágazatban a legjobb játékos nincs a DK-csapatban, de még az áprilisi ATP-tornától is távol marad. (A zentai Györe László szerb színekben lesz az egyetlen magyar.)

Markovics megkapta a lehetőséget, felépítheti a jövő teniszcentrumát, ami egy jelzés volt a kormányzat felől, hogy a szövetségben mehetnének sokkal jobban is a dolgok. A Vasas-elnök viszont nem ideális elnökjelölt – legalábbis ez a kép alakult ki róla -, ezért megkörnyékezték Taróczy Balázst, aki elfogadott a hazai közegben, csak éppen nem él itthon - Barcelonában rendezkedett be, és más tervei vannak.

Sok időbe telt, amíg előállt egy ideálisnak gondolt jelölt. Ő lehet Hamar Gábor Felcsútról, aki a Budai Tenisz Centrum egyik vezetője, Gécsek Tibor üzlettársa. Az egykori kalapácsvető a lánya miatt érdekelt a teniszben, és mint a BTC vezetője.

Hamar egy 20 pontos tervvel bontott vitorlát a sportlapban, amit nehéz nem elnöki programként értékelni. A program az összefogást célozza meg, békét hirdet, és az átláthatóbb működéssel kampányol.

A vélhetően a harmincas éveiben járó Hamarról annyit feltétlenül tudni kell, hogy

édesanyja a felcsúti akadémia gazdasági igazgatója, és nem olyan rég repült Mészáros lőrinc magángépén.

A tagságnak most arról kell döntenie, hogy melyik szárny mögé álljon.

Szörnyülködhetünk rajta, hogy ez megtörténhet, a sportág többet érdemelne, de a jelenlegi sportirányítás a politika játszótere, ez ellen úgy tűnik, nem lehet semmit tenni.

Szűcs előtt nem ismeretlen Hamar, tárgyaltak is.

A beszélgetésükön állítólag azt mondta a jelenlegi elnök, nem érdekli, ha felállítanak egy árnyékelnökséget, ő majd akkor távozik, ha ezt maga Orbán Viktor közli vele. Úgy tudjuk, ezen a találkozón megjelöltek egy dátumot is, de ezt ahány forrásunk volt, annyiféleképp értelmezték. És ha volt is egy dátum, ameddig vissza kellett volna vonulnia Szűcsnek, ez láthatóan nem történt meg. Ahogy ez idáig az sem, hogy majd szivárogtatnak róla a kellő pillanatban.

Sőt, amíg fogja a tagságot, és kézben tartja a korábbi megállapodásokkal a szavazatokat, addig olyan erő van mögötte, amiről a másik oldal egyelőre csak álmodozhat. Hamarék vélhetően remélték a politikai segítséget, de eddig ez sem történt meg. Nem volt még olyan rég, amikor a Magyar Olimpiai Bizottság elnököt választott, és Orbán ugyan meglátogatta Borkai Zsoltot a választás előtt néhány nappal, de mindez semmit nem jelentett, mert a tagság nem kapott egyértelmű utasítást, mit kell tennie. Utasítás eddig sem érkezett egyetlen tagszervezethez sem.

Fenyegetés, nyomásgyakorlás annál inkább, ezek hozzánk is eljutottak, ugyanígy értesültünk a nyíregyházi tagszervezet törléséről, amelyik az ellenoldalt támogatná.

Mindez csak alátámasztja, hogy az előző közgyűlésen tapasztalt egység már a múlté, lényegesen feszültebb lesz a hangulat, mert ötven szavazattal legalább rendelkeznek a változást sürgetők - másik oldalon kétszer ennyi szavazat van -, akik most vehemensebben kérhetnek válaszokat a kérdéseikre.

Az alapszabály azt mondja ki, hogy a jelenlévők kétharmadának kell megszavaznia, hogy személyi kérdések is napirendre kerüljenek. Ha Szűcs biztos a dolgában, kérhet egy bizalmi szavazást, ha többségbe kerül az ellenzéke, akkor ők kényszeríthetik ki ezt a bizonyos szavazást, ami értelemszerűen még csak napirenden sincs. A jelenlegi elnök ugyanis olyan kommunikációt folytat, mintha bajok nem is lennének, a jelenlegi elnökségnek azt mondta, hogy majd visszaszerzi azokat a jogokat, amiket elvettek tőle, nem kell semmiért aggódni, minden rendeződik.

Na, de mik is a kínos kérdések?

Elsősorban az, miért nem tudott arról az elnökség 2017-ben és 2018-ban, hogy az a külső cég, amit bevonnak a tenisztornák szervezésébe, az a szövetség kommunikációs igazgatójához köthető (Open Consulting), aki a mai napig szövetségi alkalmazott.

A másik, hogyan utalhatott a szövetség állami pénzt, vagyis költségvetésből származó összeget egy Universal CEU nevű cégnek, amelyik zavaros hátterű. Egy kezdetleges, telefonszám nélküli honlappal is sikerült százmilliók közelébe jutnia. Ha nincs is telefonszámuk, a szövetség valahogy tudta, hogy ők a legjobb emberek a feladatok elvégzésére.

A NAV ezeket az ügyeket egyébként vizsgálja, a jelenlegi ellenzékből többen is tanúvallomást tettek.

A NAV az Indexnek is megerősítette a nyomozás tényét,

de mást nem árult el.

A füves torna ügye már a múlté, de az is egy érdekes kérdés, miért kellett kivívnia az EMMI haragját a szövetségnek emiatt. Az EMMI kérdéseinkre nem válaszolt.

A jövőre rendezendő WTA-torna lehet a következő feszültségforrás, mert Márky Jenő szeretné Budapestre hozni azt, amit Bukarestbe vitt, a kormány is melléállna, de az MTSZ egy másik tornát hozott ide februárig.

Mi a baj Szűccsel?

Nagyon röviden: ha tudott a külső cégek tulajdoni viszonyairól, az is baj, ha nem tudott róluk, az is baj. Az Open Consulting ugyanis milliárdos bevételre tett szert, és nagy kérdés, hogy az MTSZ-től kapott pénzek nélkül életképes lenne-e a piacon.

Vállalhatatlan – valamennyi forrásunk ezt visszhangozta erről az ügyről. Az elnökségi tagok többnyire emiatt távoztak, az újak sem boldogak ettől. Egy korábbi, azóta már lemondott elnökségi tag azt mondta nekünk, hogy nem tudtak arról, kié a cég, különben nem szavazták volna meg neki a támogatást.

Ráadásul sokan úgy vélik, hogy ezt a milliárdos összeget a szövetség akár meg is tarthatta volna, és még több bevétele lehetne, ha más úton szervezi meg a tornákat. A több pénzből pedig még jobb utánpótlásprogramokat indíthatna, még jobb edzőket fizethetne meg.

Ki is Szűcs?

Tipikus politikuskarrier a most 54 éves Szűcsé, azon már meg sem kell manapság lepődni, hogy a horgászok szövetségét is ő vezeti. 1993-ban alapította meg a Fidesz ócsai szervezetét Buza Attila polgármesterrel együtt. 1998-ban Buza bejutott a parlamentbe, ő volt a kampányfőnöke, később titkára. 2001-ben Buza halála után ő hozta a körzetet, egy évvel később is, és azóta mindig.

Első diplomáját az egri tanárképző főiskolán szerezte 1992-ben, van néhány későn érő vezető a Fideszben, elég csak a vívásig tekinteni. 1998-ban megszerezte a második diplomáját az államigazgatási főiskolán. 2008-ban végezte el a jogot.

Szűcs hobbiteniszező volt, 2011-ben választották elnöknek, amikor még csak annyit látott a tenisztársadalom, hogy az nem lehet baj, ha egy kormánypárti politikus a főnök, mert milyen jól lehet használni majd a kapcsolati tőkéjét, kapcsolatrendszerét.

Akkor még 110 millió forintos volt a szövetség költségvetése, néhányan dolgoztak benne. Most már milliárdok felett van döntési jogköre, és 30 körüli az alkalmazottak száma.

Vezetési stílusáról sokat elárul, hogy a balhé óta sem vált meg egyetlen emberétől sem – valamiért elég erős a bizalom és a szövetség köztük – , akik miatt most bajba került. Ha van egy csata, általában szoktak olyan döntéseket hozni, ami gesztus a másik oldalnak. Ő nem tett ilyet, ami jelzésértékű.

Ahogy nőtt a nyomás, január végén valamiért úgy gondolta Szűcs, hogy beszélni akar az akkor még együtt dolgozó Sávolttal és Fucsoviccsal, ezért elment a Városmajorba, ahol edzeni szoktak. Előtte Nagy Adrienn sikerét ünnepelték meg, de az EMMI-ben aznap reggel erős kritikát kapott, talán az okozta, hogy elég nyers és harsány stílusban megkérdezte a teniszezőtől és edzőjétől, mi a bajuk vele. Hívatlanul és váratlanul érkezett, miközben a versenyző és edzője ebédelt. A pályát üzemeltető Gécsek Tibor lépett közbe, és zárta le a méltatlan helyzetet.

Itt érdemes visszagondolni arra, hogy Fucsovics meghallgatta a szövetség ajánlatát, válaszolt is rá, aztán hirtelen a Facebookon üzent – vagy üzent valaki helyette -, hogy őt meg akarták venni.

Szűcs mindenesetre nem riadt meg attól, hogy Felcsútról kap kihívót, és akár még egy tökös és bevállalós, karakán vezető palástját is magára vehetné, hiszen például a Dorkóra szavazott a 2Rule ellenében, ha nem lenne az a bizonyos NAV-vizsgálat, ami hűtlen kezelés miatt indult. Amiből persze könnyen lehet, hogy egy év múlva úgy jön ki, hogy a hivatal mindent rendben talál.

Itt tart 2019-ben a tenisz, folyik a nagy csata, a szurkolók pedig abban bízhatnak, hogy a faltörőnek előreküldött Fucsovics nem lesz áldozat, amiről még tavaly szeptemberben írtunk. Pedig lassan időszerű a röptéivel foglalkozni, ha már a hozzá csatlakozó Babos Tímea oly messze került a top100-tól.

(Borítókép: Fucsovics Márton teniszező (b2) edzője, Sávolt Attila (j2), Szűcs Lajos, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke (b) és Richter Attila, a Magyar Tenisz Szövetség főtitkára (j) társaságában budapesti sajtótájékoztatóján 2017. november 21-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)