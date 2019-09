Bejelentkztek az IFA-ról? Platósról? Haha

- nagyjából minden évben ez az általános poén, mikor arról van szó, hogy megnézzük Berlinben az IFA-t. Pedig az Internationale Funkausstellung Berlin, azaz a berlini rádió show 1924-ben indult, aztán 1939-ig minden évben megtartották. A történelem közbeszólt, így csak 1950-ben indult újra, akkor is csak kétévente, majd 2005-től újra minden évben Berlinbe mennek a világ legnagyobb elektronikai cégei és legígégeretesebb startupjai, hogy bemutassák az újdonságokat.

Nem csak újságíróknak és szakembereknek szól, hanem teljesen hétköznapi, bevett program családoknak is, így könnyedén bele lehet futni azokba a német kisnyugdíjasokba is, akik tényleg teljesen komolyan méregetik a fal méretű tévét, hogy vajon jó lesz-e a nappaliba, vagy ott tervezik újra, hogyan rendezzék be az okosnyaralót, és hogy milyen okoseszközökkel könnyítsenek a saját életükön. De itt választanak a gyerekek maguknak elektromos rollert karácsonyra, és több család is itt nézi ki magának a legújabb és legmenőbb háztartási gépeket, meg a házimozit.