Minden idők legaljasabb kampányát szenvedjük el

Választások környékén megszokottak a túlkapások minden politikai oldaltól, de talán nem túlzás kijelenteni, hogy a 2018-as kampány túltesz az eddigi összes országgyűlési választáson alpári húzások tekintetében. A hisztéria a tetőfokára hágott, pártok és politikusok névvel, arccal vállalnak fel olyan megnyilvánulásokat, amelyeket békeidőkben csak facebookos kamuprofiloktól láthatunk. Náluk csak a pártszolgálatba állított trollhadtestek és álhíroldalak keményebbek, ezek aztán tényleg mindent bevetnek, hogy megszolgálják a pénzüket.

Nem kifejezetten jó érzés ebben dagonyázni már hónapok óta, de ha már muszáj, összegyűjtöttük a kampány eddigi legdurvább mélyrepüléseit. A pártatlanság jegyében igyekeztünk több oldalról csemegézni, de előre szólunk, hogy sajnos a Fidesz és tábora olyan szélsebes suttyótempóra kapcsoltak, és olyan sok felületen tolják, hogy ezzel objektív mércével mérve is igen nehéz tartani a lépést. Így némileg felül lesznek reprezentálva a listában, akit ez zavar, az ne is olvasson tovább, a többieknek viszont itt a 2018-as választási küzdelem 10 legízléstelenebb momentuma.

A kormány STOP-plakátja

Hosszasan lehetne elemezni, miért idéz nagyon sötét történelmi időket a kormány legújabb választási plakátkampánya, a citylight posztereket elárasztó menekültekről készült fotó, amelyen egy hatalmas STOP-tábla díszeleg. Ami biztosnak tűnik, hogy ezzel a plakáttal ért el a végpontjára a kormány 2015 óta sulykolt politikai üzenetének leegyszerűsítése. A kampány nem kertel, világosan látszik rajta, miért nem akar bevándorlókat a Fidesz:

más a bőrszínük.

Ennek a faékre faragott egyszerűségnek a felháborítóságára talán Setét Jenő cigány aktivista Facebook-posztja mutatott rá a legfrappánsabban, aki egyszerűen csak lefényképezkedett a plakát mellett, és odaírta:

Mintha csak a plakáton lennék, színben legalábbis.

A cigányság idekeverése egyébként aktuális, hiszen a cigányozás és migránsozás egyébként is kezd összemosódni ahogyan haladunk előre a kampányban, először Orbán Viktor Miskolcon utalt rá, aztán Lázár János mondta ki kerek perec egy mártélyi utcafórumon, hogy a romák integrációjának sikertelensége miatt nem jó ötlet a bevándorlás.

Tetőfokára hágott a politikai pedofília

Magyarországon a hatályos törvények szerint tilos köznevelési intézményben kampányolni, ez azonban egyáltalán nem zavarta meg a miniszterelnököt és kampánycsapatát abban, hogy óvodákba (például a dadi óvodába) látogassanak gyerekekkel smúzolni.

Ez nem csak jogilag de morálisan is kifogásolható tevékenység, ráadásul amennyiben a szülők beleegyezése nélkül felvétel készül az eseményről, úgy a gyerekek képmásával való visszaélés tényállását is kimeríti. Nem Orbán Viktor volt egyébként az egyetlen kormánypárti politikus, aki bepróbálkozott, de volt, akit sikerült eltántorítani: Rétvári Bence, KDNP-s Emmi-államtitkár egy kismarosi óvodában szeretett volna kisgyerekek társaságában feltűnni a kamerák előtt, de ez végül a karakán szülői kiállás ezt megakadályozta.

Gyűlöletkeltés a határon túliak ellen

Ha nem lenne máig a politikai palettán Gyurcsány Ferenc, talán el is felejtenénk, hogy a balliberális oldalhoz való tartozás sem zárja ki, hogy valaki népcsoportok elleni hergelésből akarjon politikai tőkét kovácsolni. A DK kiemelt kampánytémájává tette a határon túli magyarok szavazati jogát, amelynek létjogosultságáról, jó formájáról (a migráció kérdéséhez hasonlóan) lehetne értelmes vitát is folytatni, ám Gyurcsány inkább a kormány eszköztárát idéző módszerekhez folyamodik.

A legutóbbi mélypont a kolozsvári magyarokról forgatott rejtett kamerás videója volt, amelyben eltorzított hangú, elhomályosított arcú emberek biztosították a DK-s stábot, hogy mindenképp elmennek a Fideszre szavazni.

A határon túliak ellen irányuló gyűlöletkeltés és a migránsozás hasonlóságát mi sem illusztrálja jobban, mint hogy egy - hivatalosan Gyurcsányékhoz nem köthető, ám a politikai céljaikkal é szlogenjükkel megegyező üzentet nyomó - erdélyi magyarozós Facebook-oldalt le is tiltott a közösségi oldal a uszítás miatt.

Orbán fenyegetőzése a nemzeti ünnepen

Meglepő, ha egy ilyen lista összeállításakor egyáltalán szóba jön, hogy egy nemzeti ünnepen az állami rendezvényen elhangzott beszéd felkerüljön rá, de sajnos itt tartunk. Az 1848-as forradalom 170. évfordulójára rendezett ünnepségen ugyanis a miniszterelnök tulajdonképpen megfenyegette a lakosság aktívan ellenzéki részét, hogy ha zsinórban harmadszor is nyer a Fidesz, akkor elégtételre számíthat.

A választás után természetesen elégtételt fogunk venni erkölcsi, politikai és jogi elégtételt is

– így hangzott pontosan Orbán mondata, ami érthető módon kiverte a biztosítékot sokaknál. Az egy dolog, hogy egy elméletileg az egész országnak szóló állami ünnepségen nem illene ilyen nyíltan, pártpolitikai szinten kampányolnia a kormányfőnek. De hogy ilyen nyíltan kifejezze az ellenszenvét politikai ellenfelei és a választópolgárok jókora hányada felé, illetve burkoltan fenyegesse őket, az tényleg nem tartozik az ízléses megnyilvánulások közé.

Lakást kereső terroristák

Van a kampányolásnak az a szintje, amit még Németh Szilárd sem merne felvállalni, ilyenkor jönnek jól a névtelenül, szervezethez nem köthető módon, de a kormány üzenetét a legsötétebb módon közvetítő anyagok. Mint amilyen a gyorsan hírhedtté vált terroristás szórólap is, amellyel valakik teleszórták a belvárosi társasházak postaládáit.

A kamuhirdetésben állig felfegyverzett dzsihadista terroristák keresnek eladó lakást a környéken Allah Akbar jeligére, és a STOP-plakáthoz hasonlóan az emberek legelemibb félelmeit igyekszik felkorbácsolni. Ez sokakat eléggé felháborított ahhoz, hogy bejelentést tegyenek a rendőrségen, a BRFK-tól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy már vizsgálódnak az ügyben.

Gátlástalan üzemmódban a propaganda

A kormány közvetett irányítása alatt működő médiagépezet korábban sem a visszafogottságáról volt nevezetes, ám amit a kampányban művelnek, az egészen frenetikus. A Matolcsy Ádám cége által üzemeltett Origo címlapjának felső szegmensére például hetek óta nem igazán bír felkerülni olyan hír, amelynek címében ne lenne benne a migráns szó, esetleg Vona Gábor vagy Hadházy Ákos valamilyen negatív kontextusban.

Az Origo címlapja egy átlagos napon a kampányban

A magát híroldaléként definiáló portál odáig ment, hogy a napi aktualitások helyett nem szégyell akár 8-10 éves, vagy teljesen eltorzított, meghamisított híreket közölni folyamatosan előkelő helyen a címoldalán. Az egész álhír-körbehivatkozási rendszer talán leggyönyörűbb eleme a nemrég felfuttatott Minden Szó, amely olyan cikkeket tol hirdetésben a Facebookon, mint például ez itt:

Fotó: Asus Ez szörnyű...

Az orosz mintára működő propagandagépezet működésének külön cikket is szenteltünk, ezt itt olvashatja el.

Álhírek Orbán grazi kiruccanásáról

De ha már meghamisított hírek: kisebb intenzitással, kicsit bénábban, de gyártanak ilyeneket az ellenzéki oldalon is. Az utóbbi napokban óriásit megy a balos kötődésű, kétes oldalak közt (pl. a hirklikk.hu-n) az a totális kamuinformáció, hogy lefotózták Orbán Viktor miniszterelnöki Volkswagenjét egy grazi pszichiátriai intézet előtt.

Orbán kamuelmebajával riogatnak balról

Ebből persze egy szó sem igaz, a vonatkozó kép teljesen máskor és máshol készült, arra azonban alkalmas lehet, hogy megtévessze az ilyesmire fogékony, netezésben járatlan embereket (pl. az online világban védtelenül mozgó idősek Orbán-gyűlölő részét). Az Orbán elmebajáról szóló pletykákat egyébként már vagy 15 éve nem igazolta senki, mégis makacsul tartják magukat a közbeszédben, nem csoda hát, hogy előkerült ez is ebben a kivételesen súlyos kampányban. De ettől még nem lesz kevésbé undorító.

Lakossági fórumról kidobott sajtó

A közszereplőknek, pláne a politikusoknak, és különösen a kampányban többet kell tűrnie, mint az átlagembernek. Nem kifejezetten szerencsés, ha a lakossági fórum keretében a választók és médiamunkások közé merészkedő politikus kijön a béketűrésből néhány kérdés hatására, az még teljesen elfogadhatatlan, ha ezek után még ki is dobatja a sajtó képviselőit a rendezvényéről.

Pedig Tasó László, fideszes országgyűlési képviselő pontosan ezt tette a Hír TV stábjával Nyíracsádon. A televízió azt mondja, annyira felidegesítették a közlekedéspolitikáért felelős államtitkárt, hogy az először kopaszokkal akarta az útjukat állni, majd miután a stáb rendőrt hívott, Tasó személyesen ment oda hozzájuk – a Blue Team Security munkatársaival –, hogy kitegye őket. A Hír TV felvételén az látszik, hogy a biztonsági őr felkapja a kamerát az állványánál fogva, de Tasó állítólag néhány felszerelést saját kezűleg vitt ki a teremből.

A stáb a kiérkező rendőrnek hiába mutatta a politikai nagygyűlésről szóló hirdetményt, a rendőr csak azt ismételte, amit a szervezőktől, Tasóéktól hallott, hogy a rendezvény zárt körű.

Riogatás 100 millió AIDS-es nigériaival

Maradjunk még egy kicsit a lakossági fórumok világában, egy ilyenen hangzott el ugyanis a kampány egyik legalpáribb suttyósága, miszerint 100 millió AIDS-es nigériai jöhet Magyarországra, ha nem a Fidesz marad kormányon. A Békemenet-szervező Lomnici Zoltán gátlások nélkül riogatta az egybegyűlt közönséget ebolás, HIV-fertőzött bevándorlókkal, akik nem csak megerőszakolják az európai lányokat, de rájuk is ragasztják valamelyik halálos kórt.

A CÖF-ös alkotmányjogász ezen felül többek közt a szerinte külföldi szervezeteknek dolgozó ellenzékieket is ócsárolta, és felvetette, hogy a tevékenységük a hazaárulás határát súrolja.

Virágzik a migránsos humor

A vicc kategóriában is könnyű ordenárét alkotni a most jellemző politikai klímában. A felívelőben levő migránsos humor kategóriából (amelyben a kormánypárti mémgyárak jeleskednek igazán) most két szösszenetet emelünk ki, mivel ezekkel nem a Facebook-trollhadsereg állt elő, hanem ismert politikusok.

Az első Németh Szilárd arabozós vicce, amelyet gasztroügyi sajtótájékoztatón mesélt el. A téma a magyar étkezési szokásokat fenyegető migráció volt, Németh szerint probléma, hogy már most is több a kebabos és a McDonald's, mint a lacikonyha. A borzalmas trend érzékeltetésére megeresztett egy viccet a nem is olyan távoli jövő Németországáról, ahol annyira átveszik az uralmat az arabok, hogy előbb érti majd meg a boltos az arab nyelvet, mint azt, hogy Coca-Cola.

A performansz egyetlen jó oldala, hogy a halandzsázó rezsibiztos rögtön egy csomó embert megihletett, és kiváló feldolgozások születtek a jelenetből.

A második a Soros disznóval világhírűvé vált Pócs János március 15-re felhúzott humorbombonja, amelyet a Facebookjára töltött fel, ehhez talán nem szükséges kommentárt fűzni: