Karácsony: A főváros mindent betartott, a járványügyi hatóságok viszont nem

Az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján kiderült, hogy az egyik Budapesti idős otthonban száznál is több embernek lett pozitív a koronavírus-tesztje. Bár nem a Pesti úti otthon az első, ahol megjelent a vírus, erről az esetről a korábbiaknál aktívabban kommunikál az operatív törzs, a kormány és Orbán Viktor pedig egyértelműen az otthon fenntartójának, a Karácsony Gergely által vezetett fővárosnak a felelősségét hangsúlyozza. Karácsony Gergely azonban az Indexnek azt nyilatkozta, nem a főváros részéről történt mulasztás.

Ha most nem az a fontos kérdés, hogy megállítsuk a vírust, hanem azt, hogy tisztászuk a felelősséget, akkor teljesen egyértelmű, hogy a főváros minden jogszabályi kötelezettségnek megfelelt, a járványügyi hatóságok viszont nem

– nyilatkozta az Indexnek Karácsony Gergely főpolgármester pénteken a Pesti Úti Idősek Otthonában regisztrált koronavírus-fertőzéses esetekről.

A főpolgármester azt mondta: félreértés, hogy a védőfelszerelést a fenntartónak kellene biztosítania, ez ugyanis a járási hivatalok dolga. A főváros állítása szerint ennek ellenére "nem dőlt hátra", a fővárosi idősotthonokban használt védőfelszerelések elsöprő többségét eddig ők biztosították.

Örültünk volna, ha jöttek volna segíteni, ez kétségtelen

- válaszolta Karácsony Gergely arra, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala pénteken azt állította: a kormányhivatal népegészségügyi munkatársai eddig nem ellenőrzést végeztek az idős otthonban, hanem segítséget és védőeszközöket nyújtottak.

Ki hibázott a Pesti úti idősotthonban?

Karácsony Gergely miért beszél rágalomhadjáratról?

A főpolgármester ugyanakkor több jegyzőkönyvvel is igazolni tudja, hogy a helyi védelmi bizottság megbízásából a főváros kormányhivatal egészségbiztosítási főosztálya ellenőrizte a fővárosi fenntartású idősotthonokat, és semmilyen szabálytalanságot nem tárt fel.

Az ellentmondásról megkérdeztük a Budapest Főváros Kormányhivatalát. Azt kérdeztük, hogy ha nem ellenőrizték a fővárosi idősotthonokat, akkor mi alapján készítették el az április 8-ai datálású jegyzőkönyveiket a kormányhivatal Egészségbiztosítási Főosztályának munkatársai. Amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.

Ehhez a főpolgármester azt is hozzátette, hiába kérte többször, írásban és szóban is, hogy a hatóságok fenntartótól függetlenül minden idősotthonban szűrjék a bentlakókat és a dolgozókat is.

A Pesti úti idősotthon egyetlen dologban különbözik a legtöbb más otthontól és a legtöbb egészségügyi intézménytől: abban, hogy ott a fertőzés tényét ismerjük. Nem gondolhatja senki, hogy ahol nem szűrnek, azokat az intézményeket nem érinti a fertőzés.

Ha a kormány továbbra sem vezeti be az idősotthonok általános és folyamatos tesztelésének gyakorlatát, akkor a főváros továbbra is magánlaborok bevonásával fogja tesztelni a saját idősotthonaiban az embereket. Erre nem sajnálja a fővárosi vezetés a pénzt Karácsony szerint, aki ugyanakkor azt mondta, azért lenne szükség a hatóságok bevonására, mert a magánpiac kapacitásai szűkösek.

Mit lehet tudni a Pesti Úti Idősek Otthonában kialakult helyzetről?

Máshol is óriási probléma, ha idősotthonban üti fel a fejét a vírus

Nemzetközi példák alapján is jól látszik, hogy az idősotthonokat a járvány különösen fenyegeti. Nemcsak azért, mert a koronavírus a statisztikák szerint a bentlakó életkoruk és egészségügyi állapotukból alapján a legveszélyeztetettebb társadalmi csoportnak számítanak, de azért is, mert ezekben az otthonokban nem igazán van lehetőség az izolációra.

A fertőzés bekerülésének esélyét növeli, ha az idősotthonok dolgozói nem bent laknak az intézményben, hanem máshonnan járnak be, vagyis másokkal is találkoznak az otthon lakóin kívül.

Ha pedig egyszer bejut a fertőzés egy ilyen közösségbe, nagyon nehéz megfékezni.

Egy madridi idősek otthonának példája ezt már március közepén félelmetesen megmutatta. A Monte Hermoso otthonban sorra haltak meg az idős emberek, amíg nem tesztelték a bentlakókat koronavírusra, és mire komolyabb erőket vetettek be az ápoltak megmentése érdekében, már késő volt. Franciaországból is érkezett már olyan idősotthonról hír, ahol 21 ember vesztette életét. Stocholmban pedig a múlt héten derült ki, hogy több százan fertőződtek meg egyetlen otthonban.

A francia halálozási statisztikák a koronavírus kapcsán sokáig csak a kórházban elhunytakat tüntették fel, az idősotthonokban történt lehetséges koronavírusos haláleseteket nem. Mire ezt meglépték, már 800 fölöttire tették azoknak a halálos áldozatoknak a számát, akik idősotthonokban laktak és 14 ezer fölötti "lehetséges vagy igazolt" otthonban élő idős fertőzöttről beszéltek.

Nem tudni, hány idősotthont ért már el a koronavírus

Ahogy az a fenti, külföldi példákból is látszik, egyáltalán nem ritka, hogy bentlakásos otthonokban felüti a fejét a koronavírus-fertőzés, és ha már bejutott, félelmetes következményei lehetnek. Arra a már a 444.hu cikke is felhívta a figyelmet, hogy Magyarországon sem a Pesti úti otthon volt az első, ahol koronavírus-fertőzöttet találtak. A nagymágocsi Kastélyotthon és az érdi Betegápoló Irgalmasrend Szent József Otthon esetében is igaz, hogy

más okból kórházba szállított idős bentlakókon vették észre először a koronavírus tüneteit, ezért teszteltek aztán másokat is ezekben az otthonokban.

Ezekről az esetekről ugyanakkor sokkal szűkszavúbban kommunikált az operatív törzs. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy az országban hány idősotthonban regisztráltak koronavírusos betegeket, ugyanis hiába kérdezett rá erre az Index, az operatív törzs nem adott választ. Ahogy arra sem, hogy hány idős otthonban, hány esetben hány embert teszteltek egyáltalán.

Az operatív törzsön kívül megkerestük ezekkel a kérdésekkel Budapest Főváros Kormányhivatalát, de tőlük sem tudtuk meg, hogy hány fővárosi otthont érint még a koronavírus.

Az operatív törzs a Pesti úti mellett még egy fővárosi fenntartású idősotthonról, a Rózsa utcairól árulta el, hogy ott hét fertőzöttet regisztráltak. Bár azt a tisztifőorvos csütörtökön elismerte, hogy más otthonokban is vannak igazolt fertőzöttek, szerinte ezek az esetek még nem okoznak járványos méreteket.

A fenntartó felelősségnék firtatása

Bár Magyarországon a koronavírus elleni küzdelmet a kormány vezeti, a polgármesterek döntési jogait a veszélyhelyzetre hivatkozva korlátoznák , az önkormányzatokat pedig meg is sarcolják, a Fidesz számára most mégis kapóra jön, hogy a Pesti úti és a Rózsa utcai idősotthonok is fővárosi fenntartásúak.

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban elővette az ellenzéket és kijelentette: "Járvány idején sincs nagyon más a fejükben, mint hogy hogyan tudnának hatalomra kerülni, de egy idősotthon üzemeltetésével sem tudnak megbirkózni, mondjuk polgármesterként."

Hollik István a Fidesz kommunikációs igazgatója pedig már csütörtök este azt "követelte" a kormánypártok nevében, hogy szigorú vizsgálatok derítsék ki, "milyen felelőssége van a Pesti úti idősek otthonában kialakult helyzet miatt" a fővárosnak. Hollik MTI-hez eljuttatott közleménye azt állította: "alapos a gyanú", hogy a fenntartó felelőssége megállapítható.

az ugyanakkor nem derült ki, hogy a koronavírus elleni védekezést vezető kormánypártok tulajdonképpen kitől is követelik a vizsgálatok lefolytatását.

A fővárosi vezetés szerint a Pesti úti otthon már csak a mérete miatt is különös figyelmet érdemel. A hivatalos budapesti koronavírus-oldalon ugyanakkor azt már Karácsony pénteki nyilatkozata előtt is éreztették:

szerintük azért kap kiemelt figyelmet ez az eset, mert a főváros - szemben más fenntartókkal - végzett szűrést és erről nyíltan kommunikált is.

Főpolgármesteri Hivatal közleménye szerint a Pesti úti eset kapcsán az elmúlt napokban "rágalomhadjárat indult", amelynek célja "egyértelműen az új városvezetés lejáratása".

Borítókép: Védőruhába öltözött mentős a fővárosi önkormányzat Pesti úti idősotthonánál. Fotó: Huszti István /Index