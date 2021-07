Napi hírösszefoglaló: Elstartolt az olimpia, Orbán Viktor népszavazást indokol, ennyien haltak meg az oltás után

MEGNYITÓÜNNEPSÉG: Az utolsó pillanatig aggódhattunk, megrendezik-e, de ma hivatalosan is elstartolt a tokiói olimpia. A közel öt órán keresztül tartó megnyitóünnepség végén Oszaka Naomi, a japán színekben versenyző teniszlegenda gyújtotta meg az olimpiai lángot. Percről-percre beszámolónkat itt olvashatja. Rövidebb összefoglalónkat itt találja, de, ha csak képeket nézegetne az eseményről, úgy ide kattintson!

ORBÁN VIKTOR: „Azért van szükség a népszavazásra, mert Brüsszel megtámadta Magyarországot – indokolt ma Orbán Viktor a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában. „Az 54 oldalas, európai bizottsági levélben azt kérik, változtassuk meg a gyermekvédelmi törvényt“.

PEGASUS-BOTRÁNY: A paksi államtitkárt is megfigyelhették a Pegasuson keresztül. Úgy tudni, Aszódi 2018 végén vált célponttá. Ekkor még tagja volt a negyedik Orbán-kormánynak, azonban egyre több konfliktusa adódott a felettesével, Süli János tárca nélküli miniszterrel, mivel Aszódi műszaki okok miatt nem akarta engedni a Paks II. projekt menetrendjének fellazítását.

EGÉSZSÉGÜGY: Az Index hasábjain ma arról is írtunk, hány ember halt meg oltás után egy hónapon belül Magyarországon. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) az elenyésző jelzőt használta miután 441 ember elhunyt a 10,7 millió beadott koronavírus elleni oltást követően, méghozzá egy hónapon belül.

VAKÁCIÓ: Gyurcsány Ferenc leruccant a Balatonra, félmilliós számlát csinált. Hogy ez miként sikerült neki, cikkünkből kiderül. A Velencei-tónál sem túl jó a helyzet: vizsgálat indul, melynek eredményeképpen négy strandot bezárnak.

KÜLFÖLD: Angela Merkel most nem kér az afgán bevándorlókból. Egy amerikai kórházban rövid időn belül három orvos lett öngyilkos. Társaik az intézmény feudális viszonyait hibáztatják.

SPORT: Az olimpia a nulladik napon sem volt unalmas. Ma miután egy argentin cselgáncsozó Izraeli ellenfelet kapott, inkább hazament az olimpiáról. Emellett összeszedtük azt is, kik azok az olimpikonok, akik modellként is ígéretes karriert futnának be. Az ötkarikás játékok minden mozzanatát nyomon követjük, helyszíni beszámolókkal jelentkezünk, emellett napi és sportági bontásban is megtalálja a teljes programot az Indexen.

KULTÚRA: Szenzációs bejelentést tett a Szépművészeti Múzeum. 75 év után újra Magyarországra került az egykori Hatvany-gyűjtemény jeles darabja, Gustave Courbet Fürdőzők az erdőben című festménye. Már megint átépítik a Blaha Lujza teret, melynek életében csak a változás a biztos. 10 éve emberi roncsként távozott az élők sorából Amy Winehouse, ma róla is megemlékeztünk.

ÁLLATVILÁG: Tekintélyes szakértők szerint csak blöfföl a massachusettsi rákász, akit állítólag lenyelt, majd kiköpött egy hosszúszárnyú bálna. Egy héten keresztül terrorizált Alaszkában egy grizzlymedve egy férfit, mentőalakulat igyekezett a segítségére. Ha a rémtörténetek után cukit akar látni, irány a Fővárosi Állatkert: tapírgyerek született ugyanis. A keresztségben a Rezső nevet kapta.

TÁRSKIADVÁNYAINK: A Totalcar ma arról számolt be, hogy a Mercedes 2030-ra már csak villanyautókat gyártana. Ugye a túlsúlyosok is megérdemlik a felhőtlen nyaralást? Pedig sokszor hátrányos helyzetben kerülnek utazás közben – derül ki a Dívány cikkéből. Mindeközben a Femina arról írt, önkénteskedni indult az édesanya, végül 11 gyereket fogadott örökbe a sajátja mellé.