Napi hírösszefoglaló: Prémium a nyugdíjasoknak, nincs tervben a szigorítás

RENDKÍVÜLI KORMÁNYINFÓ: Az ünnep középső napján a Kormányinfó több témát érintett: szó volt az Afganisztánban lévő magyarok mentőakciójáról, hogy jön az új járványhullám, ugyanakkor kiderült: nem tervez lezárásokat a kormány, az iskolaév is rendben elindul, ahogyan az új oltási kampány is. Íme az összefoglaló.

AFGANISZTÁN: A bevehetetlen Pandzsír-völgy az a hely, ahol még ellenállnak a táliboknak. A hogyanokról itt olvashat. Kezdődik az afgán sakkjátszma, az oroszok megint nem fognak örülni.

BELFÖLD: Soha nem látott prémiumot ígér a nyugdíjasoknak a kormány. Jövő hét szerdáig van lehetőségük a szülőknek jelezni az iskola felé, hogy kérik-e gyermekük számára a Covid-19 vírus elleni védőoltást – mondta el az Indexnek a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke.

GAZDASÁG: Sajtóhírek szerint a turisták elkezdték lemondani előfoglalásaikat szeptemberi utazásukra, mert a jövő héttől a horvát tengermellék várhatóan Zágrábbal együtt átkerül a piros jelzésű, azaz a súlyosan fertőzött régiók listájára. Tomán Szabina üzletasszony már regnáló női vállalkozóknak indít ingyenes mentorprogramot.

SPORT: Szuperlatívuszokban ír a német sajtó Szoboszlai Dominikról, az RB Leipzig magyar válogatott középpályásáról a péntek esti bemutatkozása után, amelyet két álomgóllal tett emlékezetessé a játékos.

PARALIMPIA: Paralimpikonokat bemutató interjúsorozatunkból ma a bal karját könyök alatt és az összes lábujját elvesztő Szvitacs Alexa történetét ismerhetik meg. Íme az ötkarikás játékokra készülő asztaliteniszező megindító története.

OLVASNIVALÓ: Egy magyar szélhámos alapította Kanada több városát. Nevéhez kötődik a Hunok völgye, New Kaposvár és Esterházy is. Amikor már azt hinné, mindent látott, lehet, hogy mégsem: a népszerű pornóoldalon ugyanis betiltják a pornót. Az okokról itt olvashat. Borválasztásban érdemes néha szabályszegőnek lenni. Fura lényeket detektáltak a Tisza-tóban. Nézze meg ön is, mik azok! Ha budapesti neonokat mentene, ne habozzon, mentse meg várostörténeti örökségeink valamelyikét!

HALLGATNIVALÓ: A járvány kegyes volt a szabadtéri színpadokhoz – mondta el az arútluK podcastban Bán Teodóra.

NAPI: Honnan és mennyi pénze van a táliboknak? A napi.hu ezt a témát járta körül.

AZ ÉN KUTYÁM: Teendőlista, ha kidobott kölyökkutyát talál.

FEMINA: Nézzen bele ebbe a női táskába, amire 62 év után bukkantak rá!

DÍVÁNY: Íme az igazság a Patyomkin-falvakról.