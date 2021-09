Kovács János politikai elemző szerint is Dobrev Klára lehet az első forduló nyertese, ráadásul „releváns mértékű fölénnyel”. A második helyre Karácsony Gergelyt, harmadiknak pedig Márki-Zay Pétert várja. A Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke, Hódmezővásárhely polgármestere ezzel komolyan rácáfolna az előzetes várakozásokra, amelyek inkább Jakab Péter dobogós helyét valószínűsítették.

Kovács ráadásul azt is megjegyezte: az első néhány nap mozgósítása alapján azt is elképzelhetőnek tartotta korábban, hogy végül nem lesz második forduló, mert a Demokratikus Koalíció miniszterelnök-jelöltje már az első körben megszerzi a szavazatok több mint 50 százalékát. Ennek a forgatókönyvnek azonban mára már kevés esélyt jósol.

Az elemző úgy véli, ha tényleg Márki-Zay jön fel a harmadik helyre, az hatalmas vereség lesz a Jobbik elnöke számára, akit a közvélemény-kutatások egy ideig még győzelemre esélyes szereplőként is pozícionáltak.

Az előválasztás másik vesztese Fekete-Győr András, a Momentum miniszterelnök-jelöltje lehet, aki a Momentum politikai súlyához képest is gyenge eredményt érhet el.

Ha ez beigazolódik, az egy komoly csapás az ő vezérszerepére nézve, amelyet idáig igyekezett építgetni, egyúttal stratégiai önvizsgálat elé állíthatja a Momentumot is. Egy Dobrev-győzelem is Jakabnak és Fekete-Győrnek fájhat a leginkább, hiszen jó ideig a Jobbik és a Momentum is a politikai generációváltás ígéretével kampányolt, illetve erre építette identitását.