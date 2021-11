Szijjártó Péter pulcsiban lépett színpadra, azzal indokolta a választást, hogy így bizonyítja, van más ruhája az öltönyön kívül is. A külügyminiszter emlékeztetett: hat éve 400 ezer illegális migráns tört be Magyarországra a déli határon keresztül, átmasíroztak Magyarországon, a tisztelet legalapvetőbb jelét sem mutatták. A politikus leszögezte: hat éve védjük Magyarországot, egész Európát.

Ha nem tettünk volna így, ma sok százezerrel vagy millióval több illegális bevándorló lenne a kontinensünkön.

A külügyminiszter kifejtette: hat éve Brüsszelből folyamatosan nyomják a letelepítési kvóták ügyét, most szponzorált visszatérítésnek hívják, „mi azonban magyarok vagyunk, és nem hülyék, átlátunk a szitán”, ha a visegrádi csoport miniszterelnökei nem tartottak volna ki, akkor sok tíz- vagy százezer migráns élhetne Közép-Európában.

A tárcavezető szerint a magyar baloldal migráció szempontjából három emlékezetes eseményhez köthető: egyszer elmentek protestálni a határkerítés ellen, aztán bojkottálták a népszavazást, és nem járultak hozzá az Alaptörvény módosításához.

A baloldal kerítést bontana, és beengedné a migránsokat.

Hozzátette: 2022 egyik nagy tétje az lesz, hogy április után is Magyarország magyar ország lesz-e, vagy bevándorlóország. Az európai kontinens példátlan migrációs nyomás alatt áll, most „lengyel testvéreink kénytelenek hősiesen védeni a határaikat”, ezzel védve Európát is.

Brüsszel azt mondja, nincs pénz a kerítésre. Ez abszurd és szégyenletes. Bajt hoz Európára, bajt hoz az európai emberekre.

Szijjártó Péter azzal zárta beszédét, hogy a migránsoktól nem kérnek két, 48 órán belüli negatív PCR-tesztet, és Brüsszel politikája a nemzetek és a kereszténység meghaladására, a népesség cseréjére, a Soros-terv végrehajtására irányul.