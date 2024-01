Letilthatóvá váltak a Tóth Gabiról szóló tartalmak

Tóth Gabi az elmúlt időszakban főleg a válását illetően folyt a csapból, illetve új szerelmével, Papp Máté Bencével kapcsolatban is sok hírt lehetett róla olvasni. Közbeszéd tárgya volt, amikor volt férje, Krausz Gábor a Dancing with the Stars első részében néptáncelemekkel tarkított produkciót adott elő – fricskaként egykori felesége új párja miatt –, majd megnyerte a műsort, és összejött táncpartnerével, Mikes Annával, amihez Tóth szintén gratulált. Az énekesnőt plágiumvádakkal is illették egyik dala, az Átkozott nyár megjelenését követően, és nemrég csalás áldozata lett, miután egy Eladó Magyar Népviselet nevezetű Facebook-csoportban három mellényt szeretett volna megvásárolni, de a pénzösszeg elutalását követően az eladónak hirtelen nyoma veszett.

Ahogy az az előbbi felsorolásból is leszűrhető, az előadó más magyar hírességektől eltérően gyakran bukkan fel a közösségi oldalakon, illetve hírportálokon, ami egyeseknek már a bögyében lehetett. Erre utal legalábbis az a magyar fejlesztésű bővítmény, ami a Google Chrome webáruházából tölthető le Tóth Gabi Content Blocker néven – bukkant rá a Bors.

A bővítmény leírása szerint a kiegészítő automatikusan eltávolít minden, Tóth Gabihoz kapcsolódó tartalmat a .hu domainnel rendelkező oldalakról, és egyszerűen szabályozható egy ki-be kapcsoló gombbal. Ennek értelmében tehát a funkció bekapcsolásával a felhasználó semmilyen cikket nem fog látni a magyar híroldalakon, amelyben szerepel az énekesnő neve – ám a Facebookon ennek ellenére még visszaköszönhet egy-egy bejegyzés az előadóval kapcsolatban, mivel a közösségi platform .com domainnel rendelkezik.