Harry herceg újabb sorozattal fog berobbanni a Netflixen

A pár még 2020-ban, lemondva királyi kötelezettségeiről, illetve az Egyesült Államokba költözve állt saját lábra, és megalapították az Archewell Productions céget – amelyet elsőszülött gyermekükről, Archie hercegről neveztek el. A sussexiek abban az időben több vállalattal is szerződést kötöttek, köztük a Spotifyjal, amelyen Archetypes néven jelent meg a podcastjuk. A megállapodásuk szerint 12 epizódot készítettek volna hozzá, amit nem teljesítettek, így 2023 nyarán megszakították az együttműködést. Az Archewell Productions a Spotify mellett szintén leszerződött a Netflixszel, amellyel több produkció legyártása kapcsán 80 millió fontban – akkori árfolyam szerint körülbelül 35 milliárd forintban – állapodtak meg.

A produkciók egyike volt a nézettségi rekordot megdöntő Harry & Meghan-sorozat, amiben a királyi sarj kiteregette a szennyest családja kapcsán, illetve a Live to Lead dokusorozat és a Heart of Invictus nevezetű széria, ami a Harry herceg által alapított Invictus Játékokról szól. Úgy tűnik, a Netflix a Spotifyjal ellentétben továbbra is kitart a pár mellett, akik a hírek szerint további két produkciót készítenek a platformra. A herceg gyerekkori szenvedélyéről készít tartalmat, neje viszont főleg az életmóddal, főzéssel kapcsolatos témákban érdekelt.

Mint megírtuk, Meghan Markle jelenleg a visszatérésre készül, miután hosszú idő után újra megjelent az Instagramon. Korábban a sussexroyal profil volt az övék, amitől azt követően kellett elbúcsúzniuk, hogy lemondtak hivatalos feladataikról. Az új oldal az American Riviera Orchard lett, aminek a leírásában ott szerepel: by Meghan, The Duchess of Sussex⁣⁣⁣, azaz Meghantől, Sussex hercegnéjétől. Egyelőre még semmilyen tartalmat nem töltöttek fel a közösségi felületre, amiből rá lehetne jönni, pontosan milyen céllal hozta létre az oldalt. A hírek szerint egy életmódmárkáról van szó, ami nem új terep Markle számára, mivel korábban a The Tig nevezetű blogot vezette, amin efféle tartalmakat osztott meg divattal, utazással, gasztronómiával kapcsolatban. Az életmódmárkával összefüggésben, illetve a pár Netflixszel kötött megállapodásának részeként pedig úgy tudni, hogy a hercegné egy saját főzőshow-t indít a streamingplatformon – erre utalhat az a videó, amit korábban Insta-történetben osztott meg, azonban már nem elérhető a felületen.

A főzőműsor mellett pedig érkezik még a Sport of Kings című széria, amelynek Harry herceg az ügyvezető producere, és már zajlanak a forgatási munkálatok. Az Archewell Productions által kiadott nyilatkozat szerint a sorozat a lovaspólóról fog szólni, a sport szépségéről, illetve az ebben az ágban jeleskedő sportolók szenvedélyét is bemutatják majd, kiemelve, mi szükségeltetik ahhoz, hogy valaki a legmagasabb szinten űzze. Mint ismert, nagyapjához, Fülöp herceghez, édesapjához, III. Károlyhoz és testvéréhez, Vilmos herceghez hasonlóan Harry herceg is tinédzserkora óta lovaspólózik. A királyi családhoz egyébként VI. György, II. Erzsébet édesapjának uralkodása óta közel áll ez a sport. Ebből következtetve pedig szinte biztos, hogy Harry herceg a fiatalkoráról anekdotázva több családi történetet is felelevenít majd a sorozatban.

Kiki Astor, a lovaspólózásról szóló Stick and Ball című könyv szerzője ugyanakkor úgy véli, nem valószínű, hogy a királyi sarj le fogja rántani a leplet arról, ami valójában folyik ebben a sportágban.

A lovaspóló egy hiperszexualizált sport. Mindenkinek vannak viszonyai. Sok a szex. Vannak macsók, akik közül sokan jóképűek és argentinok, lóháton robognak, nagy kalapáccsal a kezükben, és olyan játékot játszanak, ami gyors és veszélyes

– jelentette ki, hozzátéve, sokan azzal viccelődnek, hogy a lovaspóló-játékosok kizárólag a feleségeknek nyújtanak szórakoztatást.

Természetesen Harry tudja, mi történik. Egy percig sem várom el tőle, hogy bemutassa a dolgoknak ezt az oldalát is. Évek óta része ennek a világnak. A könyvében bevallotta, hogy egy lovászlánnyal vesztette el szüzességét, így tudja, milyen szexuális töltetű a lovak világa

– magyarázta.

Egy film is érkezik?

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Sussex hercege és hercegnéje megvásárolta Carley Fortune egykori újságírónő Meet Me At The Lake című romantikus regényének szerzői jogait – ami arra enged következtetni, hogy megfilmesítenék a történetet. A Sun akkori értesülései szerint hárommillió fontba, vagyis körülbelül 1,3 milliárd forintba kerülhetett nekik az üzlet. A kötet – amely már megjelenésének első hetében 37 ezer példányban kelt el – egy harmincas éveiben járó párról szól. Az ő történetükön keresztül hívja fel a figyelmet a szerző az olyan témákra, mint a gyerekkori traumák, a szülés utáni depresszió vagy a mentális egészség. Egyesek egyébként párhuzamot véltek felfedezni a könyv két főhősével történtek, illetve Harry herceg és Meghan Markle között.

Előbbi esetében az adja a hasonlóságot, hogy a kötet egyik karaktere autóbalesetben veszti el a szülőjét, ahogy a királyi sarj anno az édesanyját. A kábítószer-használatról szintén szó van a regényben, ahogy a herceg is sokféle drogot kipróbált fiatalként. A hercegné esetében viszont csak azt az egyezést vélték felfedezni, hogy a könyv főszereplői Torontóban élnek, akárcsak korábban Markle hét éven át. Sőt, azt feltételezik, hogy mivel Carley Fortune írónő torontói – korábban újságíróként a Fortune-nek írt cikkeket, köztük Meghan Markle rendezetlen frizurájáról is –, így ebből kifolyólag ismerhetik egymást a hercegnével, ami alapjául szolgálhatott a sikeres üzlet létrejöttének. Kérdéses, hogy a vélhetően a könyvből készülő filmes feldolgozás egyáltalán a Netflixre érkezik-e majd, vagy sem.

(Borítókép: Harry herceg 2022. szeptember 8-án. Fotó: Dan Charity / WPA Pool / Getty Images)